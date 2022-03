Valeria Shashenok, chi è la fotografa e TikToker ucraina scappata in Italia

Conosciuta su Instagram e Tik Tok con il nickname di @valerisssh, Valeria Shashenok è una fotografa ucraina diventata virale sui social per aver documentato la guerra in corso nel suo paese dopo l’invasione russa. Con video semplici ma molti forti ha mostrato gli edifici distrutti, i rifugi dei cittadini e le macerie rimaste dopo i bombardamenti per poi fuggire in Italia attraverso un corridoio umanitario.

Chi è Valeria Shashenok

La giovane, 23 anni già compiuti, ha pubblicato numerosi video che testimoniassero il conflitto per mostrare al mondo intero quello che sta accadendo nel suo paese. Una sorta di missione, così l’ha definita, per fare in modo che tutte le persone che non credono alla guerra o vengono tempestati di fake news abbiano una visione non distorta della realtà ucraina. “Inizialmente mi hanno scritto molti russi che avevano un’idea diversa rispetto alla verità e alla brutalità che stava accadendo tra i nostri confini”, ha raccontato in un’intervista a Cosmopolitan.

Dalle abitazioni distrutte di Chernihiv, sua città natale, alle esplosioni fino al bunker dove ha vissuto con i suoi genitori, ha documentato gli orrori della guerra con ironia e con riferimenti anche all’Italia, citando canzoni appartenenti allo stivale per dare un tocco di allegria a contenuti crudi e toccanti. Sono state proprio le dichiarazioni d’amore verso il nostro paese (in passato è stata a Roma e Bologna e le sono rimaste nel cuore) a far sì che diverse riviste nazionali si interessassero alla sua storia. A loro Valeria ha rivelato di voler venire in Italia per trovare un lavoro e pochi giorni dopo ha organizzato il suo viaggio verso il Belpaese.

Valeria Shashenok fuggita dall’Ucraina

Una fatica durata giorni ma che le ha permesso di approdare finalmente in uno stato sicuro ed essere ospitata a Milano da Sofia Viscardi. Sui social la fotografa ha mostrato ogni istante della sua fuga, dall’arrivo a Kiev in auto al trasferimento a Lviv fino al raggiungimento della capitale della Polonia dopo un lungo e faticoso tragitto di 10 ore in piedi sul treno. Giunta nel capoluogo lombardo, è stata ricevuta anche dal sindaco Beppe Sala.