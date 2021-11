Valeria Marini, al Gf Vip con l’occhio bendato: ecco perché ha la benda

Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto ritorno ieri, lunedì 29 novembre. Valeria Marini nell’abitazione più spiata d’Italia c’era già stata nel 2016 e nel 2020, adesso è rientrata come concorrente per la terza volta. Ma a far discutere i fan non è stata tanto la sua presenza, quanto la vistosa benda che porta sull’occhio. Durante la puntata, lei stessa ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento, a seguito del quale non dovrà di esporre la parte alla luce. «Ho rischiato di perdere la vista», ha risposto agli altri inquilini incuriositi.

Valeria Marini, cos’è il foro maculare

La causa della benda risiederebbe nel foro maculare, una lesione nell’area della retina che, se presa sottogamba, potrebbe persino compromettere la vista. Le cause di solito sono da rintracciare in traumi o nel fisiologico invecchiamento dell’organismo. In generale, la patologia si manifesta con una visione distorta degli oggetti che può arrivare fino a un’alterazione della visione centrale. Nel caso specifico, Valeria Marini, come spiegò nei mesi scorsi in occasione della prima uscita pubblica dopo l’intervento, non aveva mai sofferto di disturbi agli occhi. Ad accorgersene fu, a marzo, il medico al momento delle analisi per Superviventes, versione spagnola dell’Isola dei famosi. Nella circostanza, lo specialista attese il termine del programma, a giugno, per comunicarle che dall’esito dei test qualcosa non andava e che sarebbe stato opportuno rivolgersi a un oculista.

La visita dall’oculista e la scoperta del foro maculare

Fu così che quest’ultimo, il dottor Iacobelli, preso atto della situazione, ritenne opportuno procedere immediatamente. Una scelta inizialmente non condivisa dall’attrice, come dichiarato al direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini: «Ho fatto l’intervento con una paura folle. Ho cercato la scusa per non farlo. Ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo di essermi dimenticata dell’operazione e se fosse stato possibile rimandare. E loro, “Non ci provare”. Di nuovo: “Ma non ho fatto l’elettrocardiogramma”. Risposta, “Te lo facciamo qui l’elettrocardiogramma”». Insomma, non c’era via d’uscita. «Meglio così, le paure vanno affrontate e superate, sono contenta di avere infine trovato il coraggio e soprattutto di essermi affidata alle mani migliori».