Valeria Marini: età, fidanzato e Tale e quale show

Valeria Marini è ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1. Classe 1967, la soubrette e attrice romana si è confermata prima donna anche a Tale e quale show, trasmissione condotta da Carlo Conti. Negli anni Duemila ha partecipato a quasi tutti i reality e talent della televisione italiana. Da Musica Farm, Isola dei famosi, Notti sul Ghiaccio, a Circus, Temptation Islands Vip e tre volte al Grande Fratello Vip.

Valeria Marini: età e Tale quale Show

Valeria Marini è nata il 14 maggio 1967 a Roma. Ad oggi la soubrette ha dunque 55 anni. Recentemente Marini aveva sofferto di una malattia all’occhio, che fortunatamente è riuscita a superare. «Avevo un foro maculare, ho rischiato di perdere l’occhio sinistro», ha raccontato dopo la sua partecipazioni al reality spagnolo Supervivientes.

Primadonna del Bagaglino negli anni Novanta nello spettacolo del sabato sera, ha affiancato Mike Bongiorno nella conduzione del Festival di Sanremo. Ha condotto Domenica In e Scherzi a Parte: due esperienze che si sommano alla marea di ospitate e campagne pubblicitarie. Adesso si è confermata prima donna anche a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Il fidanzato della soubrette

Valeria Marini attualmente è fidanzata con l’imprenditore campano Eddy Siniscalchi (35 anni). Ormai un anno fa ha lasciato il suo ultimo compagno, l’imprenditore Gianluigi Martino che era di 17 anni più giovane. In precedenza Nel 2013 c’era stato il matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone, poi annullato un anno dopo dalla Sacra Rota. In seguito aveva avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri.

Ma guardando al passato la Valeriona nazionale ha avuto numerose liason con personaggi dello spettacolo. Da Alfonso Signorini, che ha detto: «Ho dormito con lei, ma credo non se ne sia accorta». A Jovanotti, come si è lasciata sfuggire proprio la showgirl: «Bacia come canta, quindi bene». Storica poi la sua relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori a cavallo degli anni Duemila.