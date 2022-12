Valeria Cavalli: biografia e vita privata dell’attrice di Un posto al sole

Valeria Cavalli è stata tra i protagonisti della celebre soap opera Rai e stasera, 21 dicembre, potremo ammirarla nel film documentario sulla vita di Arnoldo Mondadori. Nel film, l’attrice interpreta la moglie del protagonista.

Valeria Cavalli, biografia e vita privata

L’attrice ha lavorato prima come fotomodella. Classe ’59, torinese, Valeria Cavalli parla anche la lingua francese. Per questo, la sua carriera si divide tra l’Italia e l’estero. Non si sa quasi nulla sulla sua vita privata. Infatti, la donna è sempre stata molto riservata e nelle recenti interviste ha sempre preferito parlare del suo lavoro.

«È una docufiction molto interessante e per niente noiosa, dove Michele Placido interpreta Arnoldo Mondadori, mentre io Andreina, che di cognome faceva Monicelli ed era la zia di Mario, il grandissimo regista e sceneggiatore. Andreina è stata di grande aiuto e sopporto ad Arnoldo, come spesso accadeva alle donne dell’epoca che avevano al loro fianco imprenditori così importanti. Se ci pensa, Mondadori si è fatto da solo; era il figlio di un ciabattino, ma aveva anche un sogno: portare la lettura nelle case e permettere a tutti di leggere. Fin da piccolo, è stato affascinato dalla scrittura. Ed Andreina gli è stata sempre accanto, mediando anche il suo rapporto difficile con i figli. Ritengo che la docufiction sia fatta davvero bene, perché alterna al racconto interviste a personaggi che l’hanno conosciuto» racconta in un’intervista sul suo ultimo lavoro.

Da un Posto al Sole ad Arnoldo Mondadori

Valeria Cavalli ha lavorato in tantissimi film, per citarne alcuni: Il Colibrì (2022), Il passato (2013), Sole a catinelle (2013), Gang Story (2011), Gianni e le donne (2011), Coco Chanel (2008), L’ultimo Pulcinella (2008), La Terza Madre (2007), L’innocenza del peccato (2007), Contronatura (2005), Vengo a prenderti (2005), Après la pluie, le beau temps (2003), Una grande fortuna (2002) e Calmi cuori appassionati (2001).

La sua carriera inizia negli anni Ottanta, quando interpreta alcuni piccoli ruoli. L’attrice si dimostra versatile nei generi e oggi potremo vederla nel film documentario su Mondadori. Valeria non ha disdegnato nemmeno le serie, come il ruolo della mamma di Greta in Un posto al sole.