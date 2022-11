Valeria Bruni Tedeschi, attore del suo film accusato di stupro: «Linciaggio mediatico»

«(…) sbalordita e indignata nel vedere calpestato a tal punto il principio della presunzione di innocenza, da un giornale come Libération (…). Questa scelta editoriale non è secondo me altro che un puro linciaggio mediatico, ben lontano dalla volontà di informare in modo obiettivo e imparziale». Così Valeria Bruni Tedeschi commenta la scelta editoriale della testata giornalistica Libération in merito a un attore che aveva lavorato con lei a un film e su cui ora pende un’accusa di stupro.

Valeria Bruni Tedeschi, suo attore con accusa di stupro: si alza il polverone

«Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Sono stata io stessa vittima di abusi durante la mia infanzia e conosco il dolore di non essere stata presa sul serio…» ricorda la regista. A rispondere di queste gravi accuse è Sofiane Bennacer, 25 anni, nel cast di Forever Young (Les Amandiers). La pellicola è attualmente in presentazione in Italia ed è già uscita in Francia, dove è scoppiata la bufera.

«Decine e decine di persone si sono dedicate con passione e impegno totale al film, questo approccio è profondamente irrispettoso di tutto il loro meraviglioso lavoro» spiega la regista. «Non devo esprimermi sulla mia vita privata, ma visto che sono tenuta a renderne conto, voglio dire che abbiamo effettivamente una relazione amorosa, ma questo rapporto è iniziato molto dopo la fine delle riprese, ed è basato innanzitutto su un’amicizia profonda» continua, dopo che la testata avrebbe rivelato la sua relazione proprio con Bennacer.

La reazione della regista e attrice

«Sono rimasta artisticamente impressionata da Sofiane Bennacer sin dal primo secondo del casting del mio film e ho fortemente voluto che ne fosse l’attore principale nonostante le voci che circolavano, di cui ero a conoscenza» commenta la regista. «Mi assumo la piena responsabilità della mia scelta» chiarisce, ricordando che anche i produttori avevano espresso riserve sull’attore in quel ruolo, ma che lei non avrebbe potuto girare senza di lui.

In ogni caso, la produzione del film ha dichiarato di non sapere nulla del genere sul conto dell’attore prima di proporgli il ruolo.