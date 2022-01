Valentino Rossi torna in pista: accordo con Audi per il GT World Challenge Europe

Dopo i test dello scorso mese, arriva l’ufficialità: Valentino Rossi torna in pista. Per l’icona della storia del motociclismo non si tratta di un ritorno in sella alle due ruote, ma di una nuova vita al comando di un’autovettura, la Audi R8 Lms. Esultano i fan del numero 46, che soltanto un paio di mesi fa aveva dato l’addio al mondo del motociclismo. Dalla Yamaha, adesso, Rossi approda in Audi per partecipare al campionato Fanatec GT World Challenge Europe, in cui competono le GT3.

Valentino Rossi: «Felice, non vedo l’ora di iniziare»

«Sono felice di entrare a far parte del team Wrt per l’intero programma del Fanatec GT World Challenge Europe powered by Aws, promosso da Sro Motorsports», dichiara lo stesso Valentino Rossi sul proprio sito. L’ufficialità dell’ingaggio è arrivata oggi, 13 gennaio, ma il pilota è in contatto con Audi ormai da tempo e meno di un mese fa ha testato a Valencia la vettura che lo accompagnerà durante questa nuova avventura. «Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di automobilismo e che sono sempre stato attratto dall’idea delle corse con le quattro ruote una volta terminata la carriera in MotoGP. Ora sono completamente libero e potrò dedicarmi a tempo pieno a questo programma di corse di alto livello con un approccio professionale. Il team Wrt è perfetto per quello che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

GT World Challenge Europe: 10 gare nel 2022

Saranno 10 le gare del GT World Challenge Europe a cui Rossi parteciperà con il suo nuovo team, il belga Wrt. La sua Audi sfreccerà anche in Italia, tra l’1 e il 3 aprile a Imola per l’Endurance Cup e tra l’1 e il 3 luglio a Misano, durante la Sprint Cup. L’appuntamento di Imola darà il via ufficiale alle gare, sebbene già da marzo cominceranno i test, in programma in Francia. Il 30 aprile e l’1 maggio tappa a Brands Hatch in Gran Bretagna, poi Magny-Cours e il circuito Paul Ricard 1000km in Francia saranno terza e quarta tappa stagionale. Da lì il passaggio in Olanda, tra 17 e 19 giugno a Zandvoort, poi Misano e a fine luglio la 24 ore di Spa, in Belgio. Chiudono il campionato la tappa tedesca ad Hockenheim di inizio settembre e le due spagnole Valencia e Barcelona nelle settimane successive.