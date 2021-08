Il Dottore all’ultimo giro

Era nell’aria da un po’ adesso è ufficiale. Con una conferenza stampa trasmessa in diretta sul sito della MotoGp, andato subito in sovraccarico, Valentino Rossi ha comunicato il proprio addio alle corse. La notizia arriva a stagione in corso, ma si concretizzerà effettivamente soltanto alla fine del campionato, l’ultimo con il Dottore ai nastri di partenza.

Classe 1979, Rossi in carriera ha vinto nove titoli mondiali, unico pilota a trionfare in quattro categorie diverse 125, 250, 500 e MotoGp, dove ha messo per sei volte la propria ruota davanti a quella dei rivali. In totale i gran premi vinti, durante una carriera durata 25 anni, sono stati 115, 89 soltanto nella classe regina. I podi, invece, ammontano a 235, il primo nel lontano 1996.

La comunicazione, come anticipato, è arrivata puntuale alla fine della pausa estiva, periodo utilizzato da Rossi per riflettere sul suo futuro: «È difficile pensare che l’anno prossimo non correrò con una moto, l’ho fatto per circa 30 anni. Adesso la mia vita cambierà, ma è stato un viaggio lungo e fantastico. Non ho molto da dire, solo grazie a chi ha lavorato con me in questi anni». Il Dottore, attualmente in forza alla Petronas Yamaha SRT, è 18esimo nella classifica del motomondiale con 17 punti. Al termine della stagione mancano 9 gare, la prima si disputerà in Austria il prossimo weekend, poi si andrà avanti fino al gran premio di Valencia, in programma il 14 novembre, quando sulla carriera in pista di Valentino Rossi scenderà definitivamente il sipario.