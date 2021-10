Valentino Rossi, l’ultimo Gran Premio in Italia

Ormai ci siamo. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna sarà l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi. Domenica 24 ottobre ci sarà l’abbraccio a Misano. Dopo resteranno altre due gare per il Dottore nel Mondiale 2021 (Portimao e Valencia), prima di ritirarsi al termine della stagione in corso.

Valentino Rossi dà l’addio alle corse

«La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa: spero davvero che i tifosi italiani possano godersela. È stato buono avere queste due settimane senza gare, perché avevamo trascorso delle giornate molto impegnative, considerando anche il viaggio negli Stati Uniti, che è stata una gara davvero dura. In questo periodo mi sono allenato molto a casa per assicurarmi di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima, perché è probabile che il clima sia più fresco rispetto a un mese fa. Dobbiamo lavorare sodo per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci rispetto alle ultime gare e mettere a punto le impostazioni per essere più competitivi» ha detto Valentino.

Valentino Rossi: il palmares da sogno

Classe 1979, Rossi in carriera ha vinto nove titoli mondiali, unico pilota a trionfare in quattro categorie diverse 125, 250, 500 e MotoGp, dove ha messo per sei volte la propria ruota davanti a quella dei rivali. In totale i gran premi vinti, durante una carriera durata 25 anni, sono stati 115, 89 soltanto nella classe regina. I podi, invece, ammontano a 235, il primo nel lontano 1996.

Addio alle corse per il “dottore”: la classifica da incubo

Il Dottore, attualmente in forza alla Petronas Yamaha SRT, è 21esimo nella classifica del motomondiale con 29 punti. Al termine della stagione mancano tre gare. L’ultima a Valencia, in programma il 14 novembre, quando sulla carriera in pista di Valentino Rossi scenderà definitivamente il sipario.