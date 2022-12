Valentino Rossi alla Bmw come pilota ufficiale: «Inizia una nuova esperienza»

Gli amanti dei motori non vedono l’ora di vedere Valentino Rossi alla guida della Bmw. Il più volte campione di MotoGp, dopo il ritiro, ha deciso di dedicarsi alle quattro ruote e nelle scorse ore è stato ufficializzato come nuovo pilota di Bmw M Motorsport per la stagione 2023 del campionato GT World Challenge Europe.

Valentino Rossi nuovo pilota della Bmw

Valentino Rossi conosce bene la GT World Challenge Europe dato che lo scorso anno aveva avuto modo di guidare l’Audi R8 Lms GT3. Deve averci preso gusto.

La notizia dell’ufficialità dell’ingaggio da parte di Bmw è arrivata con un video postato sui social della casa automobilistica e del pilota, che nella clip dice: «Le prime impressioni sono buone, è tutto molto interessante perché per me si tratta di una nuova esperienza». A Sportscas365, invece, il Dottore ha così commentato la sua scelta di tornare a correre: «Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale Bmw M works ed è una grande opportunità. L’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ora sono molto contento che il team WRT abbia scelto BmwM Motorsport come nuovo partner».

Il squadra Bmw per il prossimo anno

L’ex pilota della MotoGp sarà in squadra con Maxime Martin e Augusto Farfus, in un team che piace molto a Andreas Roos, responsabile di Bmw M Motorsport: «Valentino Rossi – ha detto – non ha bisogno di presentazioni. È uno dei piloti di moto di maggior successo di tutti i tempi, ha fatto la storia. I suoi successi in pista e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente. Ma Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote e le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa. Ci sta mettendo tutta la sua passione, tutte le sue capacità e tutto il suo impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera».