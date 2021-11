Valentino Rossi, l’addio del campione sulla stampa estera

Al diavolo le rivalità. La stampa straniera, compresa quella spagnola, ha dedicato ampio spazio all’addio alle corse di Valentino Rossi, che com’è noto ha salutato il Motomondiale al termine della gara di Valencia di domenica 14 novembre (decimo posto finale), dopo 26 stagioni e nove titoli iridati, ottenuti in quattro classi diverse.

Valentino Rossi, i titoli dei giornali spagnoli

«Addio Valentino. Rossi mette il punto finale a 26 anni di carriera in un Cheste affollato, lasciando un’eredità leggendaria», dedicandogli ampio spazio in prima pagina, così il Mundo Deportivo saluta il Dottore al passo d’addio. Nonostante la forte rivalità che in carriera ha sempre caratterizzato le lotte fra Valentino e i piloti spagnoli, da Sete Gibernau a Jorge Lorenzo fino a Marc Marquez, la stampa iberica ha sempre avuto un’ammirazione sconfinata per il mitico numero 46. «Eterno omaggio a Rossi», titola El Pais. «Valencia saluta una leggenda, Bagnaia vince nel giorno dell’addio di Rossi», apre il quotidiano sportivo AS. «Rossi saluta con un tributo da leggenda», il titolo scelto da Marca, che all’interno dedica un lungo articolo alle celebrazioni e a Valentino portato in trionfo.

Valentino Rossi, celebrato in Francia e Inghilterra

Dalla Spagna al Regno Unito. Molto sobrio il Guardian, che comunque riconosce la grandezza del pilota italiano: «Valentino Rossi fa calare il sipario su un’illustre carriera in MotoGP». Così il Sun: «La leggenda abbandona. L’icona della moto Valentino Rossi si ritira dopo nove titoli mondiali». A tutta pagina il Daily Mirror: «Valentino finisce con il botto, la leggenda conclude la sua gara finale con un piazzamento in top ten». Niente richiamo il prima per il quotidiano sportivo francese L’Equipe, che sul sito scrive: «Valentino Rossi, un’uscita dalla porta principale. Nella domenica della sua ultima gara in MotoGP, vince il suo pupillo Francesco Bagnaia, in una giornata senza eguali».

Valentino Rossi, lacrime e prosecco per la Bild

«Arrivederci! La leggenda del motociclismo Rossi si ritira», titola la tedesca Bild, che in un altro articolo scrive: «Lacrime e prosecco!». Il Dottore, popolarissimo in Sudamerica, è stato celebrato anche in Argentina. Così il Clarin: «Addio alla Leggenda, si ritira Valentino Rossi».

