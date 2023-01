Valentino Picone: età, moglie e figli dell’attore comico

Valentino Picone è un attore comico italiano che dal 1993 fa coppia con il collega e amico Salvatore Ficarra. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui: vita privata, biografia e carriera.

Valentino Picone: vita privata, moglie e figli

Valentino Picone nasce il 23 marzo del 1971 a Palermo sotto il segno dell’ariete. Con riferimento alla sua famiglia sappiamo solo che ha un fratello di nome Nicola. Della sua vita privata non sappiamo molto, in quanto l’attore è molto riservato: non è noto se abbia una compagna, una moglie o una fidanzata né se abbia avuto dei figli.

Nel 1993 conosce il suo amico e collega Salvatore Ficarra in un villaggio turistico a Taormina: quest’ultimo lavorava come animatore, mentre Picone era in vacanza. Nel 2000 poi vi l’esordio al cinema con lui nel film Chiedimi se sono felice in collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Valentino Picone: carriera ed esperienza

Valentino Picone è un attore comico italiano che ha sempre lavorato in collaborazione con il collega Salvatore Ficarra, formando il classico duo comico. Per alcuni anni ha condotto Striscia la notizia su Canale 5 ma ha svolto anche la professione di regista e attore in numerosi film. Tra i principali ricordiamo Il 7 e l’8, La matassa, Anche se è amore non si vede, Andiamo a quel paese, L’ora legale, Il primo Natale, La stranezza, Nati stanchi e Femmine contro maschi. I due hanno fatto una comparsa anche nel film Baarìa di Giuseppe Tornatore.

L’attore ha poi partecipato al montaggio del film Ore diciotto in punto collaborando con il regista Giuseppe Gigliorosso ai numerosi tagli necessari per il final cut. Insieme a Ficarra, ha anche realizzato una serie su Netflix girata in Sicilia che si intitola Incastrati ed è uscita nel 2022.