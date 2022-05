Valentino: compagno, nome, patrimonio e biografia dello stilista

Creatore dell’omonimo marchio che produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e pret-a-porter, Valentino è uno stilista italiano che ha saputo ideare un brand ancora oggi simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy all’interno del panorama internazionale: vediamo cosa si sa del compagno, qual è il suo vero nome e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Valentino: nome e biografia

Nato a Voghera l’11 maggio del 1932, il suo vero nome è Valentino Clemente Ludovico Garavani. Attratto dal mondo della moda sin da giovane, ha studiato stilismo all’École de La Chambre Syndicale de la Couture di Parigi per poi entrare come collaboratore nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Tornato in Italia, ha lavorato con altri stilisti prima di fondare la Valentino (1957) insieme ad alcuni soci fra cui il padre. Due anni dopo ha aperto il suo atelier in via dei Condotti a Roma e dal 1962, dopo il trionfo della sua prima collezione a Pitti Moda di Firenze, è divenuto in breve uno dei più apprezzati e dei più popolari couturiers del mondo.

Internazionalizzato il brand alla fine degli anni Sessanta, ha aperto nuovi atelier nelle più importanti città della moda internazionali, tra cui Parigi, Tokyo, Ginevra, New York e Losanna, e vestito le più grandi attrici e donne del mondo dello spettacolo. Ha inoltre disegnato l’abito da sposa di Jackie Kennedy per il suo matrimonio con Aristotele Onassis.

Nel 1985 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la decorazione di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito, nel 1986 il titolo di Cavaliere di Gran Croce e nel 1996 di Cavaliere del Lavoro. Attento anche alle tematiche sociali, insieme a Giancarlo Giammetti ha dato vita all’Associazione L.I.F.E che si propone di combattere l’AIDS mediante campagne di informazione, supporto ai parenti degli ammalati e incentivazione della ricerca. Il 4 settembre 2007, lo stilista ha detto addio alla moda.

Valentino: compagno e patrimonio

Dichiaratamente omosessuale, è stato sentimentalmente legato per 12 anni a Giancarlo Giammetti. I due hanno vissuto insieme alle loro madri, Teresa e Lina, fino alla loro scomparsa (rispettivamente nel 1977 e nel 1996). Diversi anni fa ha tuttavia rivelato di essersi innamorato dell’attrice Marilù Tolo e di averle chiesto la mano (ricevette però un rifiuto).

Attualmente è fidanzato con Bruce Hoeksema, ex modello americano e direttore creativo del marchio di accessori di lusso VBH.

Per quanto riguarda il suo patrimonio, si stima che si aggiri intorno a 1,5 miliardi di dollari.