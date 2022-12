Valentina Vignali e il tumore alla tiroide: «Non c’è sempre seconda possibilità»

Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide circa dieci anni dopo la diagnosi. «Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Ma ho imparato a vivere facendo tutto ciò che mi va di fare» spiega ai followers sui social.

Valentina Vignali e il tumore alla tiroide: cosa ha detto

La scoperta per Valentina arriva nel 2013. «Non ho mai smesso, ho giocato subito il campionato» racconta. Aveva solo 21 anni quando è arrivata la diagnosi. «Purtroppo prima della terapia mi hanno trovato dei linfonodi con metastasi e quindi adesso devo fare dei controlli periodici» continua. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato anche ai fan quanto possa essere duro un percorso del genere. «Nei due anni successivi è stato complicato, ma se si può, dico di provare a non fermarsi» conferma.

La situazione a oggi è sotto controllo, dato che il carcinoma non avrebbe aumentato le sue dimensioni. Poi racconta di non avere paura della malattia, in quanto non è in grado di controllarla. «Posso combattere ma non aver paura. Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo con l’alimentazione e lo sport e tutto ciò che di buono posso fare, per il resto sarà il caso a decidere» aggiunge.

I commenti dei fan

Questa esperienza ha permesso a Valentina di ottenere una carica di energia in più nella sua vita. «Per questo io vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Anche dalle cose brutte si impara. E io ho imparato che non c’è sempre una seconda possibilità quindi quando mi sveglio faccio tutto quello che mi va di fare».

«Solo chi ha vissuto un esperienza simile alla tua può comprendere l’ansia che si prova prima di ogni controllo e pregare che tutto vada bene ❤️ un abbraccio forte 🥰» si legge in un commento alla foto postata dalla Vignali con gli ultimi esami. «Bravissima, dovrebbe essere il mantra di qualsiasi persona, perché la vita può finire da un momento all’altro che sia per un cancro o per altro❤️» si legge in un altro commento.