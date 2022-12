Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati: l’annuncio della cestista

Valentina Vignali è tornata single e, tramite i suoi canali social, ha annunciato la fine del suo amore con Lorenzo Orlandi dopo ben tre anni insieme. La cestista ha comunque deciso di mantenere per sé i dettagli della sua vita privata come già era successo con l’ex Stefano Laudoni.

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati

Da diversi giorni i due non si vedevano più insieme sui social, creando i sospetti di una possibile rottura. La risposta ai dubbi dei seguaci è giunta a ridosso del Natale tramite la risposta ad un box di domande nelle storie di Instagram, dove la Vignali ha annunciato la fine della relazione.

«Raga. BASTA. Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare. Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti, quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento». Sono state queste le parole con cui ha reso nota la fine del suo amore con Orlandi precisando che non si sapranno mai i dettagli della rottura.

I progetti futuri

Valentina Vignali è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, proprio com’è accaduto per la fine della relazione con Stefano Laudoni – ancora oggi non si conoscono le motivazioni che hanno portato alla rottura. Oggi l’ex della Vignali è felicemente sposato con Giorgia Crivello, un matrimonio arrivato dopo tre anni dalla proposta. Per il 2023, la cestista ha in programma di concentrarsi su di sé e e sulla sua vita, precisando che uno dei suoi obiettivi è proprio il trasferimento a Milano. Per un nuovo amore ci sarà sempre tempo!