Valentina Vezzali entra in Forza Italia: “Interpreta i valori dello sport”

Valentina Vezzali, l’atleta italiana più medagliata, entra in Forza Italia. L’atleta di 48 anni originaria di Jesi aderisce al partito di Silvio Berlusconi perché secondo lei è quello che “meglio interpreta i valori propri dello sport: lealtà, linearità, determinazione e passione”.

Valentina Vezzali è l’atleta italiana più medagliata, con sei ori olimpici e sedici ori mondiali. Ex schermitrice specialista del fioretto ha deciso di entrare in Forza Italia per le prossime elezioni politiche. “Lo sport unisce e non divide. Forza Italia – ha affermato la sportiva – si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina. Infatti, con responsabilità, ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale. Adesso lavora per essere il pilastro moderato di un governo politico forte, in grado di rispondere ai bisogni di famiglie e imprese, messe a dura prova”.

“Sono a disposizione di un partito che sa dare spazio alle donne e ai giovani, investendo risorse ed energie nelle pari opportunità, nella istruzione e nella formazione”. Poi ha concluso Vezzali: “Forza Italia sa declinare i principi del liberismo, dell’europeismo e dell’atlantismo. Sono orgogliosa e pronta a contribuire con la mia esperienza sportiva, di esponente politico, di rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto di madre e di donna”.