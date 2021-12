Valentina Romani chi è: carriera, vita privata, Instagram dell’attrice di Mare Fuori stasera su Rai2

Stasera 1 dicembre, alle 21,20 su Rai2, torna Mare Fuori, serie con Carolina Crescentini giunta alla seconda stagione. In prima visione assoluta, due nuove puntate concentreranno l’attenzione sulla vita di alcuni minorenni in prigione a Napoli per crimini di vario tipo. Nel cast anche Nicolas Maupas e Valentina Romani. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, che raccoglie anche le puntate precedenti.

Mare Fuori, trama e cast degli episodi di stasera 1 dicembre 2021 su Rai2

La prima puntata, dal titolo Il passato che ritorna, porta alla luce una vecchia relazione che Beppe (Vincenzo Ferrera) ha tessuto con Latifah, una ragazza di colore. A riportarlo a quei giorni è Kubra (Kyshan Clare Wilson), dietro le sbarre per aver tentato invano di uccidere la madre dopo che quest’ultima aveva cercato di condurla nel mondo della prostituzione. Naditza (Valentina Romani) si sente rifiutata da Filippo (Nicolas Maupas), mentre Cardiotrap (Domenico Cuomo) è pronto al suo primo concerto grazie all’aiuto del padre. Massimo (Carmine Recano) intanto riprende il suo posto di comandante del carcere per stare vicino a Carmine (Massimiliano Caiazzo) e continuare le indagini sulla morte di Nina, il cui killer è ancora senza volto. Pino (Ar Tem), uno dei ragazzi in carcere, detto ‘o Pazzo, gli suggerisce una potenziale pista. Per avere la certezza è però necessario controllare le telecamere di sicurezza dell’Istituto.

Nel secondo episodio, La mamma è sempre la mamma, la direttrice Paola (Carolina Crescentini) riesce a ottenere l’affidamento della piccola Futura. Intanto Edoardo (Matteo Paolillo) e la sua banda scoprono che Sasà (Filippo Soave) è stato arrestato per stupro e lo tormentano di continuo. A Milano, Naditza riceve una visita molto sgradita, mentre Kubra, per proteggere Silvia (Clotilde Esposito), finisce in isolamento. Massimo continua invece le sue indagini che lo portano ad una conclusione che non mai avrebbe voluto conoscere.

Valentina Romani, carriera e vita privata dell’attrice di Mare Fuori stasera 1 dicembre 2021 su Rai2

Valentina Romani, carriera professionale

Romana, 25 anni, Valentina Romani è nata il 16 giugno 1996 con la passione della recitazione. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha studiato a teatro con artisti del calibro di Saverio Vallone e Giulio Scarpati. L’esordio è giunto molto presto, ad appena 18 anni, grazie alla serie Che Dio ci aiuti (2014). L’anno dopo ha trovato un posto anche in Un passo dal cielo e I fuoriclasse, prima di ottenere il ruolo da protagonista in Tutto può succedere dove ha vestito i panni di Giada.

Sono seguiti ruoli anche in Rex 8 (2015), la seguitissima Skam Italia (2018) dove ha interpretato per tre episodi il ruolo di Maria e Aldo Moro – il professore di Francesco Micciché (2018). Nel mezzo anche l’esordio al cinema con Un bacio di Ivan Cotroneo. Nel 2021, oltre a Mare Fuori, è comparsa in tv Alfredino – Una storia italiana, mentre il prossimo 5 dicembre sarà su Rai1 in Carla, biopic su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi.

Valentina Romani, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Valentina Romani ha avuto a 20 anni una relazione con un ragazzo di nome Francesco Capulli, con il quale ha anche intrapreso una convivenza. La storia è però terminata e dal 2019 la ragazza ha un nuovo amore: si tratta di Giacomo Sirolli, laureato in Economia e Management, con il quale vive a Roma. Valentina condivide diversi scatti con il fidanzato sul suo profilo Instagram (@valeromani), seguito da 138 mila follower.