Valentina Petrini, chi è: vita privata, marito e figli della giornalista

Giornalista pubblicista dal 2005, Valentina Petrini svolge attualmente il ruolo di conduttrice di Fake – La fabbrica delle notizie: vediamo le tappe principali della sua carriera e qualche dettaglio riguardante vita privata, marito e i figli.

Chi è Valentina Petrini

Dopo aver iniziato la sua esperienza nel giornalismo collaborando con Radio Popolare Network, Adnkronos e l’Unità, nel 2005 ha curato la comunicazione stampa per il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Nel 2008 è iniziata la sua presenza in televisione su LA7, dapprima con la realizzazione del programma d’inchiesta Malpelo, poi entrando a far parte della squadra di Exit e infine svolgendo il ruolo di inviata per Piazzapulita. Nel 2016 è passata in Rai per condurre Nemo – Nessuno escluso insieme ad Enrico Lucci e nel 2019 ha iniziato a presentare Fake – La fabbrica delle notizie sul Nove. Attualmente è spesso ospite di Piazzapulita e altri programmi di LA7 e offre numerosi contributi sul Fatto Quotidiano.

Tra le curiosità che riguardano la sua sfera personale vi sono senza dubbio le sue origini. Sua nonna Calliope era infatti nata a Leros, in Grecia, e suo nonno era un militare italiano. Il padre ha vissuto in territorio greco durante la seconda guerra mondiale.

Valentina Petrini: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è noto che la giornalista è impegnata con Mario Staderini, politico italiano ed ex segretario dei Radicali. Nella sua carriera si è occupato di telecomunicazioni e media e si è fatto promotore delle delibere popolari per il registro dei testamenti biologici, delle unioni civili e dell’anagrafe pubblica degli eletti. “Anticlericale per religiosità”, come si è definito egli stesso, nel 2006 è stato eletto per la Rosa nel pugno consigliere al Municipio Roma centro storico dove è rimasto in carica per 18 mesi.

Dall’amore della coppia è nato, il 28 marzo 2020, il loro primo figlio Valerio.