Valentina Lisitsa a Venezia, concerto annullato per le posizioni pro-Putin

Dopo un durissimo scontro sui social, con una vera e propria pioggia di insulti ricevuta, la Musikamera ha deciso di annullare il concerto della pianista Valentina Lisitsa. Lei, che si definisce The Queen of Rachmaninov, è una grande eccellenza mondiale della musica e si sarebbe dovuta esibire al teatro La Fenice di Venezia. L’evento organizzato dall’associazione è stato annullato dagli organizzatori, bersagliati di insulti per le posizioni politiche della musicista. Lisitsa, di origini ucraine, ha infatti recentemente espresso posizioni in favore di Vladimir Putin, a 10 mesi dall’inizio dell’invasione in Ucraina.

Lisitsa ha suonato per i russi a Mariupol

L’antefatto risale allo scorso maggio. Valentina Lisitsa si trovava a Mariupol, una delle città simbolo dell’invasione. Lì ha suonato tra le rovine dei palazzi bombardati, non per i propri connazionali ma per l’esercito russo. A mostrarlo sui social è stata l’ucraina Mariia Kramarencko, che l’ha attaccata apertamente scrivendo su Twitter che «è inaccettabile che le venga data l’opportunità di suonare in Italia». Lo scontro si è infiammato e negli ultimi giorni, tra chi ha attaccato lo staff di Musikamera e chi ha risposto alle accuse sottolineando come si tratti di un’eccellenza mondiale, è deflagrato definitivamente.

Please, share this and let’s not allow pro-Putin performer being honored with such an opportunity of giving a concert in #Italy #EU. It’s unacceptable.

Links to the theater

https://t.co/XW9HxrXYGuhttps://t.co/EYJFqs6Ofmhttps://t.co/vxotJBxSjV Performance in #Mariupol pic.twitter.com/Bxf8z57TE3 — Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) December 23, 2022

Musikamera ha annullato il concerto

Alla fine, l’associazione Musikamera ha deciso di annullare l’evento. Lo spiega la presidente Sonia Finzi a FqMagazine: «Abbiamo ricevuto minacce pesanti sui social. Molto violente. Rivolte a noi come associazione ma anche al personale del teatro La Fenice che ci ospita. Ma, lo ribadisco, non eravamo a conoscenza della posizione filo putiniana di Valentina Lisitsa. E’ stata una leggerezza siamo molto amareggiati». Finzi spiega come l’associazione debba tenere conto che «la parte politica della pianista, ancorché eccellenza mondiale, sovrasta quella artistica». Poi, in un’altra intervista al Corriere del Veneto, prosegue: «Abbiamo scritto alla pianista. Le abbiamo detto che abbiamo ritenuto di rinviare il concerto in altri momenti in cui commenti e osservazioni nei suoi confronti potranno essere mossi esclusivamente da pensieri di carattere artistico e non politico». E pare che non l’abbia presa benissimo.