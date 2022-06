Valentina Fradegrada, origini e biografia della modella terza moglie di Kevin Boateng

Valentina Fradegrada è la nuova e terza moglie di Kevin Boateng. Le nozze sono avvenute l’11 giugno con una cerimonia celebrata nel Metaverso organizzata dal wedding planner Enzo Miccio. Ha conosciuto il calciatore durante l’estate 2021 ed è subito stato amore. Poi la proposta di matrimonio. Ecco chi è Valentina Fradegrada.

Chi è Valentina Fradegrada?

Valentina Fradegrada è un’imprenditrice di 30 anni di Bergamo, che tuttavia per lavoro vive a Milano. Nel 2009 ha aperto il suo blog di moda e lifestyle e dopo la laurea in Fashion design, marketing e grafica, come si legge nella sua autobiografia, nel 2017 ha lanciato il suo brand di costumi Upside down bikini. Nel 2018, si è lanciata nel mondo della musica dando vita insieme a Fishball, Christina Bertevello e Razihel il gruppo musicale Badass B.

Ha così rilasciato il primo singolo, dal titolo Lo so fare. Successivamente si è avvicinata al mondo del vino, fondando il marchio Fradegrada insieme al marito Kevin Boateng. Nel 2020, invece, ha dato vita a VF Foundation, un’associazione senza scopo di lucro che utilizza il ricavato delle donazioni e delle raccolte fondi per sostenere specifiche attività di beneficenza individuate dallo statuto sociale. Non solo: Valentina Fradegrada è stata campionessa italiana per cinque volte di arti marziali e su Instagram oggi vanta oltre 3 milioni di follower.

La relazione con Kevin Boateng

Valentina Fradegrada e Kevin Boateng si sono conosciuti in una sera d’estate, e da quel momento non si sono più lasciati. I due fanno coppia da circa un anno e l’11 giugno sono convolati a nozze nel metaverso. Prima del matrimonio hanno raccontato della scelta di fare terapia di coppia una volta a settimana – “per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova” – poi la decisione di indossare una collana con una goccia di sangue all’interno del ciondolo. In segno del loro amore, hanno anche deciso di tatuarsi i loro nomi sulle mani.

Lei è la terza moglie di Kevin Boateng dopo Jenny, donna tedesca di padre foggiano che il calciatore ha sposato nel 2007 e da cui ha avuto il primo figlio Jermaine, e Melissa Satta, il cui matrimonio è avvenuto nel 2016 e da cui è nato Maddox.

La coppia ha celebrato le nozze nello spazio, sulla luna, grazie alla tecnologia 3D. I fan hanno potuto seguire l’evento tramite un esclusivo NFT, alla cerimonia hanno partecipato i cani, amici e familiari degli sposi.