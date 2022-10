Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, ora è ufficiale: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. A dare l’annuncio sono stati gli stessi componenti della coppia sui rispettivi profili Instagram parlando di una decisione sofferta.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati

Queste le dichiarazioni con cui la sorella di Chiara ha comunicato la rottura: «Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta». Stesse parole condivise anche da Vezil, appena rientrato da una vacanza a Lanzarote con il fratello Matteo.

La loro storia d’amore

Che tra i due le cose non andassero più come una volta si era già inteso la scorsa estate quando avevano trascorso vacanze separate – lei a Ibiza con la sua famiglia e lui, igienista dentale e social media strategist, impegnato in un progetto di lavoro fuori dall’Italia. I diretti interessati avevano però rassicurato sul fatto che stare lontani per un periodo non volesse dire vivere una crisi. «Stiamo insieme da nove anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme», aveva dichiarato Valentina, quasi a voler ribadire la forza del loro amore.

Fidanzatisi dopo essersi conosciuti durante una vacanza estiva a Mykonos quando lei aveva 20 anni e lui 21, i due si sono trovati ad affrontare momenti anche complessi, come la scoperta di un tumore della pelle maligno da parte di Valentina a novembre 2021. Con il tempo hanno costruito diversi progetti di vita, dall’appartamento insieme a Milano al cane Pablo, ma nelle ultime settimane i più avevano capito ci fosse qualcosa che non andava. La Ferragni aveva iniziato a cancellare alcune delle foto di coppia che aveva condiviso sul suo profilo Instagram e, pochi giorni dopo, è arrivato l’annuncio della rottura.