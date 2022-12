Valentina Ferragni, gli auguri dell’ex Luca Vezil: «Ricordati ciò che ti ho detto»

Valentina Ferragni crea una storia per il suo compleanno e ottiene gli auguri anche da parte dell’ex Luca Vezil. La sorella dell’influencer Chiara scrive sui social «I 30 sono i nuovi 20. Tanti auguri a me!». Seguono tantissimi commenti da parte di amici, parenti, ma anche di semplici utenti, prima della sorpresa da parte dell’ex.

Valentina Ferragni, gli auguri inaspettati dell’ex Luca Vezil per il compleanno

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati ben 9 anni fa, ma lui non si è dimenticato del suo compleanno, anzi. Posta sui social una foto che ritrae lei mentre mangia una focaccia. Nella didascalia a corredo si legge: «Che poi, se sei la donna che sei oggi, sappiamo entrambi che il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti. Il messaggio serio te lo sei già beccata (e fa ridere perché cento volte meno serio di questo), ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene ‘aaa bionda’, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari».

Il post di Luca non ottiene risposta da parte di Valentina al momento in cui si scrive. Anche se i due si sono lasciati molti anni fa, alcuni utenti son stati fan della coppia e ricordano il loro affiatamento nei primi tempi.

Valentina Ferragni fotografa di famiglia

Valentina aveva postato di recente sui social anche la foto della famiglia allargata. L’occasione sono state le vacanze natalizie trascorse insieme. «Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo. Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più» si legge nella didascalia.

«Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare. Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno» conclude Valentina Ferragni.