Valentina Boscaro, chi è la fidanzata di Mattia Caruso che ha confessato l’omicidio

Valentina Boscaro ha ucciso il suo fidanzato Mattia Caruso di soli 30 anni. Nella giornata di ieri è arrivata la confessione della ragazza che non ha retto la pressione degli interrogatori. Ecco chi è Valentina Boscaro.

Chi è Valentina Boscaro, la fidanzata di Mattia Caruso

Da tempo Valentina Boscaro era la fidanzata di Mattia Caruso. Tuttavia, sembra che la coppia non godeva di molta pace nell’ultimo periodo. Infatti, Valentina ha descritto ai Carabinieri Mattia come un uomo violento e irascibile che addirittura maltrattava la sua ragazza. Valentina in tutto questo tempo non ha mai esposto denuncia e sembra che non abbia mai chiesto aiuto ad altri per ricevere supporto.

Comunque, proprio a causa di una delle ripetute liti avvenute tra i due, la ragazza avrebbe deciso di uccidere il fidanzato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver lasciato un locale in località Laghi Sant’Antonio, i due avrebbero avuto una lite in auto. A quel punto, Valentina Boscaro avrebbe afferrato il coltello nel cruscotto della vettura e avrebbe pugnalato ripetutamente al cuore il fidanzato. La donna aveva una fedina penale pulita e nessun precedente a suo carico.

La confessione della ragazza

La confessione di Valentina Boscaro è avvenuta solo dopo alcuni giorni dall’omicidio. Difatti, inizialmente la ragazza aveva affermato che una figura incappucciata aveva aggredito Mattia e poi era scappata dileguandosi nel nulla. Ad ogni modo, dopo numerose ore di interrogatorio Valentina ha confessato la verità.

Le sue parole ai Carabinieri sono state: «Abbiamo litigato, eravamo in macchina. Lui era fatto di cocaina. Mi ha aggredito come aveva già fatto in passato io ho perso la testa, ho afferrato il coltello che teneva in auto e l’ho pugnalato al petto». Ora gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le informazioni e poi per Valentina Boscaro ci saranno le conseguenze che deve affrontare per aver ucciso Mattia Caruso, il suo fidanzato.