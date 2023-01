Valentina Benedetti Vallenari morta: fatale l’incidente la sera di Capodanno

Valentina Benedetti Vallenari è morta. La 25enne è la vittima di un gravissimo incidente avvenuto alla vigilia di Capodanno. La ragazza stava tornando a casa con un’amica. La Fiat Punto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro un albero.

Valentina Benedetti Vallenari morta in un incidente a Capodanno

L’accusa per la ragazza che era alla guida, una 23enne della provincia di Verona, è di omicidio stradale. Secondo i carabinieri intervenuti sul posto con il personale del 118, la Punto è uscita fuori strada lungo la Provinciale 33, in località Breonio di Fumane. Infatti, ad un primo riscontro sembra che le ragazze avessero scelto di passare il Capodanno proprio in quella località. Le dinamiche dell’incidente sono da accertare.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. La 23enne ha testimoniato davanti ai militari, poi è stata trasportata all’ospedale di Negrar per gli esami tossicologici e per l’alcoltest. I risultati sono necessari per gli inquirenti per capire quali erano le condizioni della ragazza mentre stava guidando in quel momento. Valentina è stata estratta viva dai vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove è arrivata già in arresto cardiaco. È spirata verso le ore 01:30 del primo gennaio.

Il cordoglio della comunità

«Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti tutti sconvolti. Sono ragazzi cui vogliamo bene tutti. Credo che le due giovani stessero raggiungendo altri amici ad una festa a Breonio, mancavano circa 300 metri e sarebbero arrivate» ha spiegato il sindaco di Sant’Anna Raffaello Campostrini. La ragazza lavorava con il fratello come segretaria e saltuariamente per una trattoria.

«Quando ieri mattina mi è arrivata la chiamata, non volevo crederci, non ci credo tutt’ora; la notte mi svegliavo con il cuore a mille e con il pensiero sempre che mi conduceva a te, amica mia. Ti ricorderò sempre e ti porterò nel mio cuore per il resto dei miei giorni» scrive un’amica su Facebook.