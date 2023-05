Valentin Yudashkin morto a 59 anni: addio all’icona della moda russa

Valentin Yudashkin, stilista russo, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Yudashkin era divenuto famoso in tutto il mondo per essere lo stilista scelto da Raisa Gorbaciova, criticata allora in patria per la sua eleganza. Si trattava della prima volta per una first lady sovietica.

Morto lo stilista russo Valentin Yudashkin

Lo stilista russo, lo scorso anno, era stato al centro di numerose polemiche: era stato infatti escluso dalle sfilate dell’alta moda a Parigi, che frequentava da più di trent’anni, dal 1991, per non aver voluto prendere le distanze dalla guerra in Ucraina. I suoi abiti erano contraddistinti da una costante ispirazione ai disegni e ai colori sgargianti dell’artigianato tradizionale russo. La sua prima collezione d’alta moda presentata a Parigi portava il nome di Fabergé.

Yudashkin e le sue creazioni

Valentin Yudashkin, morto due giorni dopo il suo maestro, Slava Zaitsev, soprannominato il Christian Dior sovietico, aveva disegnato sia le tute degli atleti russi per le Olimpiadi del 1994, che del 1996, oltre che quelle per la nazionale di calcio nel 1999. Nel 2008 aveva firmato invece le uniformi militari. In Francia, nel 2013, gli era stata conferita in la Legione d’onore. Yudashkin, nel 2018, si era esposto pubblicamente a sostegno della rielezione di Putin.