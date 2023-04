Scuola, Valditara presenta il piano per la semplificazione in 20 punti: cosa prevede

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato il piano per la semplificazione della scuola italiana. Tra gli obiettivi strategici del ministro Valditara ci sono: miglioramento dei servizi scolastici per studenti e famiglie e la drastica riduzione degli adempimenti burocratici a carico degli istituti.

La «sburocratizzazione» e gli interventi per la scuola proposti dal ministro Valditara

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha presentato in Cdm un piano rivoluzionario per potenziare la scuola italiana in 20 punti. La parola chiave per il ministro è: sburocratizzare per garantire più servizi scolastici a studenti e famiglie. «Con il Piano per la semplificazione puntiamo a migliorare la qualità della nostra scuola, rilanciamo e finalmente completiamo l’autonomia scolastica, introducendo nuove forme di coordinamento e di sostegno», ha dichiarato il ministro Valditara. Inoltre, il piano si articola su tre linee di intervento ovvero innovazione procedimentale/organizzativa, interventi tecnologici/organizzativi e semplificazione normativa.

La piattaforma unica online e gli aiuti alle famiglie meno abbienti

Ci sono poi tante altre novità presentate nel piano per la semplificazione della scuola del ministro Valditara. Ad esempio, a fine anno spiega il ministero, sarà messa a disposizione un’unica piattaforma online, che consentirà a famiglie e studenti l’accesso agli strumenti e alle informazioni basilari per la scelta della scuola, in modo da velocizzare e procedere direttamente all’iscrizione, e ai pagamenti richiesti nel corso degli studi. In questa piattaforma i servizi sono a «misura di studente» facilitando anche l’accesso alle informazioni dell’intero ciclo scolastico. Altro punto, messo dal ministro, ha come obiettivo di velocizzare i contributi statali alle famiglie con condizione economica non ottimale per l’acquisto dei libri di testo. Lo stesso vale per visite e viaggi di istruzione, viene assicurata alle scuole l’attivazione dell’iter di individuazione dei destinatari di specifiche misure indirizzate ad allievi più svantaggiati, anche per mitigare gli effetti post-emergenza Covid. Inoltre, si potrà accedere mediante un unico login ai servizi digitali e tecnologici delle scuole. Grazie a queste novità si punta a rendere le scuole meno «burocratiche» e più accessibili per studenti e famiglie.