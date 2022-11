Scuola, Valditara: «Lavori socialmente utili per alunni violenti in classe»

«Dobbiamo ripensare le misure di contrasto con intelligenza e in modo moderno. L’obbligo di lavori di pubblica utilità può servire a ripristinare il rapporto di chi ha commesso atti vandalici o di bullismo con le regole». Così per la scuola Giuseppe Valditara propone lavori socialmente utili per gli alunni violenti. Il ministro per l’Istruzione e per il Merito punta l’accento su fenomeni odiosi con la sua proposta per contrastarli.

Scuola, Valditara propone lavori socialmente utili per alunni violenti

L’obiettivo sarebbe «ridare autorevolezza ai docenti, restituire rispetto ai docenti, agli studenti e ai beni pubblici. C’è anche il tema dei docenti che devono essere sempre consapevoli del ruolo che hanno e che passa anche da un aumento del livello retributivo» spiega l’esponente del Governo Meloni. L’occasione per fare il punto arriva dall’evento «Direzione Nord» a Milano. L’approccio include anche «un tavolo per trovare soluzioni, che sia la didattica personalizzata, o psicologo, sanzioni più efficaci, o la chiamata alla responsabilità dei docenti, famiglie e ragazzi» continua.

La vicepresidente del PD Anna Ascani commenta negativamente la proposta. «Caro ministro, la scuola non è un tribunale e non deve comminare agli studenti ‘pene alternative’. La scuola è il luogo dell’educazione. Si concentri sul garantire che con la manovra di bilancio arrivino tutte le risorse che servono e lasci perdere certe colossali stupidaggini».

La soluzione di Valditara per violenza e bullismo

Alcuni presidi sarebbero però d’accordo con l’iniziativa. «Lo Statuto degli studenti, in vigore sia per le scuole medie sia per le superiori da oltre un decennio, prevede una serie di sanzioni verso quegli studenti che commettano atti indisciplinati, forme di violenza o procurino danni alla scuola. Pertanto è applicabile anche a chi occupa un edificio scolastico, interrompendo inoltre un servizio pubblico. Siamo quindi d’accordo che si ricorra in questi casi a misure come lavori socialmente utili come le scuole fanno da anni».

A doirlo è Mario Rusconi, presidente dell’associazione nazionale dei presidi con sede a Roma.