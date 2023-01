Valditara risponde alla famiglia finlandese: «Docenti italiani eccellenti»

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni, ha voluto rispondere alla famiglia finlandese della pittrice Mattson. La famiglia composta dalla Mattson, suo marito e i suoi quattro figli ha scatenato un caso perché ha criticato ampiamente il sistema scolastico italiano.

La risposta di Giuseppe Valditara

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha voluto rispondere e difendere prontamente gli insegnanti italiani e il livello di istruzione presente in Italia. Infatti, le sue parole in risposta alle accuse di Mattson sono state: «La scuola italiana ha docenti e dirigenti di assoluto valore e che con stipendi modesti svolgono un eccellente lavoro. Non generalizziamo giudizi estemporanei. Lavoriamo insieme per migliorare sempre più il nostro sistema scolastico, a iniziare dalla valorizzazione del ruolo dei docenti».

Dunque, Valditara ha preso quest’occasione per lodare gli insegnanti italiani. Secondo il ministro infatti, nonostante il loro stipendio medio, i docenti svolgono «un eccellente lavoro» e non bisogna generalizzare sulla situazione, piuttosto impegnarsi per poter migliorare il sistema scolastico italiano.

La risposta del ministro dopo quella del sindaco di Siracusa

Il ministro Valditara non è stato l’unico a rispondere alla pittrice finlandese che ha voluto pubblicare la sua lettera su una testata giornalistica di Siracusa. Infatti, prima del ministro dell’Istruzione aveva fatto sentire la sua voce il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il sindaco aveva affermato: «Nel sistema in cui sono inseriti, i professori, a Siracusa come nel resto d’Italia, fanno miracoli con stipendi ridicoli e i governi dovrebbero investire molto di più nella scuola, offrendo il tempo pieno nella scuola primaria, e potenziando la formazione continua di docenti e personale».

La pittrice Mattson si era trasferita in Italia con la famiglia per lavorare in smart-working e godersi la splendida città di Siracusa. Tuttavia, disgustata a sua detta dal sistema scolastico italiano, ha preferito abbandonare il paese e trasferirsi in Spagna.