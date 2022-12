Valditara contro la Cgil: «Sciopero fallito, è la fine della scuola del ’68»

«É la fine della scuola del ’68». É stato questo il commento del Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara in relazione allo sciopero generale della scuola proclamato da Cgil e Uil il 16 dicembre scorso. Un’astensione dal lavoro che ha avuto una media di adesione tra dirigenti, docenti, personale educativo e personale Ata del 1,81 per cento.

Valditara contro lo sciopero proclamato dalla Cgil

Secondo il Ministro, le classi non sono più un luogo di lotta politica. «Penso sia cambiato qualcosa in profondità, lo sciopero come strumento di lotta politica non tira più. Non funziona più. Si è chiusa, o si sta chiudendo, un’epoca», ha affermato sostenendo l’idea della trasformazione che, secondo lui, sta attraversando il mondo della scuola. Un momento di cambiamento di cui si vuol fare portavoce concretamente. La scuola deve rappresentare una grande alleanza fra docenti, studenti, famiglie, istituzioni, parti sociali e dev’essere sempre meno terreno per la militanza politica. In sintesi, secondo il ministro Valditara, si deve ormai decretare la fine della scuola del ’68.

Gli insegnanti oggi vogliono risposte concrete, ha sostenuto, sono interessati a quello che accade nei loro istituti e vogliono capire l’azione di chi governa. Proprio per questo deve esserci un cambio di rotta ed è il momento che chi governa deve abbracciare una politica di ascolto, fare attenzione a quello che succede dentro alle scuole ed accogliere le richieste che provengono da chi tutti i giorni vive questo mondo: «Voglio andare sul territorio per confrontarmi con docenti, presidi, personale amministrativo. A partire dai prossimi mesi girerò l’Italia e gli istituti scolastici. Voglio lanciare un messaggio importante: stiamo tutti dalla stessa parte, dobbiamo pensare a percorsi che maturino con uno sforzo collettivo».

La replica della Cgil

Dura replica da parte dei sindacati alle parole dell’esponente del governo: «Di cosa ha timore Valditara per spingersi al punto da utilizzare i dati surrettiziamente come una clava? Siamo schietti: non spetta ad un ministro introdursi nelle dinamiche interne alle organizzazioni sindacali, né spingersi a proclamare crociate contro questa o quell’organizzazione per motivazioni ideologiche e/o politiche. Al ministro spetta, invece, il governo dell’istruzione, se ne è capace».