Valanga a Courmayeur, recuperata anche la seconda ragazza: chi sono le vittime

È stato individuato e recuperato anche il corpo della seconda ragazza travolta e uccisa dalla valanga staccatasi ieri pomeriggio nel canale degli Spagnoli a Courmayeur.

Valanga Courmayeur: trovata morta anche la seconda ragazza

Due le vittime della valanga staccatasi ieri pomeriggio sopra Courmayeur. Si tratta di due ragazze di poco più di 20 anni, di nazionalità svedese. Le due sciatrici facevano parte di un gruppo di quattro persone, due ragazzi e due ragazze, tutti tra i 21 e i 25 anni: le due giovani sono state travolte dalla valanga che le ha trascinate per decine e decine di metri sotto gli occhi dei due amici, rimasti invece illesi.

A dare l’allarme, intorno alle 13 di ieri, proprio loro. Il soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza di Entrèves. A causa delle pessime condizioni meteo, si sono mossi a piedi ma, col passare delle ore, non è stato più possibile continuare le ricerche. Il corpo della prima ragazza era stato già individuato ieri dai soccorritori di Sav e Sagf, che hanno dovuto interrompere le operazioni a causa dell’instabilità del manto nella parte centrale del distacco e la scarsa visibilità.

Le ricerche sono riprese questa mattina

Con il rigelo notturno che ha assestato il manto e grazie anche alle schiarite è stato possibile per il Soccorso Alpino Valdostano e per l’elicottero dell’Artva in sorvolo trovare l’altro corpo. La seconda ragazza, così come la prima, era sepolta da circa un metro di neve, ma non mancano, nello sviluppo della valanga che ha interessato il canale degli Spagnoli, punti di accumulo che arrivano quasi a quattro metri. I corpi delle due sciatrici svedesi sono stati trasportati a Valle dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza di Entrèves, incaricati di indagare sull’accaduto e di portare avanti le operazioni di riconoscimento.

Da stamattina la zona sopra Cormayeur è sorvegliata da due “vedette” a protezione della parte centrale del canalone, sia per avvisare di eventuali ulteriori distacchi, sia per bloccare eventuali sciatori in arrivo.