Valanga in Austria, muoiono tre giovani: tra loro Rene Hofer, pilota Ktm in MX2

Una tragedia ha colpito il mondo del motocross. Non in pista, non almeno in quelle del campionato mondiale. Il 19enne Rene Hofer, pilota Ktm in MX2, è morto in Austria a causa di una valanga.

Rene Hofer, la tragedia sulle Alpi austriache

Nella giornata di sabato 4 dicembre, il centauro Rene Hofer stava sciando in Austria insieme a degli amici: erano in tutto undici, era in gita sulle piste di Lackenspitze, quando una slavina li ha colti tutti di sorpresa. Il pilota non è riuscito a mettersi al riparo ed è rimasto sepolto dalla valanga di neve: insieme a lui hanno perso la vita altri due ragazzi.

Rene Hofer, stella in ascesa del motocross

Nato il gennaio 2002, Rene Hofer era una delle stelle emergenti del motocross. Dopo aver fatto tutta la trafila delle categorie junior con la Ktm, marchio austriaco di Mattighofen, aveva debuttato nel Mondiale nel 2019. La sua prima vera stagione da rookie in MX2 è stata però quella 2020, chiusa con largo anticipo anzitempo a causa di un infortunio, patito nel corso della quarta gara. Ma aveva fatto intravedere il suo talento, che nella stagione 2021 in cui ha condiviso i box con il compagno di squadra e campione iridato Tom Vialle, lo ha portato a chiudere il Mondiale MX2 al sesto posto, con la “ciliegina” della prima vittoria ottenuta in Trentino.

Rene Hofer, 25 GP corsi e una vittoria

«Rene era il ragazzo più felice del paddock, sempre con un grande sorriso e pronto a ridere. Era un grande giocane uomo, dentro e fuori la pista». Così lo ha ricordato su Instagram l’account ufficiale del Motocross World Championship, dando notizia della sua improvvisa scomparsa. Nel corso della sua breve carriera, Rene Hofer ha corso in totale 25 Gran Premi, salendo due volte sul podio, vincendo due manche e aggiudicandosi il già citato gran premio corso in Trentino, sul circuito di Pietramurata, facendo suonare l’inno austriaco sul podio per la prima volta dopo 34 anni.