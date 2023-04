Valanga in Alto Adige, due morti

È di due morti e un ferito grave il bilancio di una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi del passo Resia, in Alto Adige. L’incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. La slavina ha investito il gruppo di escursionisti. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve: i loro corpi senza vita sono stati poi recuperati dal soccorso alpino. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, si tratta di persone della zona.

Una settimana fa altri due morti

Una settimana fa, sempre in Alto Adige, avevano perso al vita altri due escursionisti, travolti e uccisi da una valanga sul Sasso Nero in Valle Aurina: una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 originario del Veneto. I due corpi erano stati rivenuti il giorno successivo a circa 1.700 metri nella Trippachtal sopra l’abitato di San Giovanni dagli uomini del Bergrettung, il soccorso alpino in lingua tedesca altoatesino.