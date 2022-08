Val di Fassa, maltempo e frane: evacuati alberghi e case

La Val di Fassa è costretta ad allontanare i turisti per via dell’improvvisa bomba d’acqua che ha colpito la zona del Trentino Alto Adige dopo mesi senza precipitazioni. Un centinaio tra viaggiatori e residenti sono stati portati in palestre e centri della Protezione Civile come rifugi di fortuna. La pioggia improvvisa e dirompente è andata ben oltre i margini dei torrenti e dei corsi d’acqua. Così le strade sono state presto invase da fango e da detriti prima di diventare fiumi a loro volta. Decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco e strade chiuse in Val Badia, dove si è arrivati a 90 litri di pioggia caduti in pochissimo tempo.

Maltempo e frane in Val di Fassa

La frana ha danneggiato 6 abitazioni e la zona è passata così dall’emergenza siccità agli smottamenti e ai rischi idrogeologici (anche la temperatura è scesa bruscamente). Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa dove si è abbattuta una bomba d’acqua che ha provocato in breve tempo l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e l’invasione di frane di fango. I cittadini hanno trascorso la notte nel centro della Protezione Civile e nelle palestre.

La situazione in Trentino

Il maltempo non ha coinvolto solo la val di Fassa ma in generale tutto il Trentino. A Val di Fleres la colata di fango è arrivata fino al villaggio di Sant’Antonio. Oltre 40 Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare la popolazione in difficoltà e procedere con le manovre di evacuazione. In Val d’Anterselva uno smottamento ha fatto chiudere il passo di Stalle, che collega Italia e Austria. Non va meglio in Val Pusteria, dove una cittadina è rimasta isolata.

Per agevolare le manovre di soccorso e per liberare le strade, sono state chiuse al traffico la statale 244 della Val Badia e la provinciale 43. A Courmayeur quattro persone sono rimaste intrappolate tra le due lingue di una frana e sono state salvate dall’elisoccorso.