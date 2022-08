Vaiolo delle scimmie, primo caso a Cuba: è un turista italiano

È un turista italiano il primo caso registrato a Cuba di vaiolo delle scimmie. Lo ha reso noto la notte scorsa il ministero della Sanità cubana, precisando che il turista è arrivato sull’isola il 15 agosto scorso: l’uomo è adesso ricoverato in ospedale in condizioni definite critiche.

Cuba, il turista italiano è andato in arresto cardiaco

Come ha affermato il ministero in una breve dichiarazione, il turista italiano alloggiava in una casa in affitto e aveva visitato diverse località nelle province occidentali cubane, prima di sentirsi male mercoledì scorso. Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate. Dopo aver presentato sintomi del vaiolo delle scimmie, comprese lesioni cutanee, l’uomo ha cercato assistenza medica. Come reso noto dalle autorità, giovedì è stato ricoverato in ospedale per «trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco», dal quale si è ripreso. Le sue condizioni restano però critiche e l’uomo è ancora in pericolo di vita.

Vaiolo delle scimmie, per l’Oms è un’emergenza sanitaria globale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria globale: circa 40 mila i casi confermati, con alcuni decessi, in oltre 80 Paesi del mondo in cui il virus non è endemico. Il vaiolo delle scimmie è endemico in Africa centro-occidentale, dove però c’è un’insufficienza di vaccini e farmaci rispetto al resto del mondo. La trasmissione del vaiolo delle scimmie può avvenire attraverso le goccioline di saliva, il contatto con le lesioni e i liquidi biologici infetti. Il virus provoca un malessere (i sintomi comprendono febbre, mialgia, stanchezza, mal di testa, gonfiore delle ghiandole, eruzioni cutanee) che solitamente evolve in maniera positiva, fino a scemare da solo.

