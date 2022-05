Vaiolo delle scimmie, l’Oms estende il monitoraggio anche ai Paesi che non sono endemici

«La situazione si sta evolvendo in modo tale che l’Oms ritiene che ci saranno più casi di vaiolo delle scimmie da identificare poiché la sorveglianza verrà estesa ai Paesi che non sono endemici», ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota epidemiologica. Le informazioni attuali, precisa l’Oms, indicano che che sono più a rischio di contagio coloro che hanno uno stretto contatto fisico con gli infetti sintomatici.

Vaiolo delle scimmie, le parole di Biden

«Stiamo lavorando duro per capire cosa fare», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden da Seul, prima di partire per il Giappone al termine della sua visita in Corea del Sud. «I focolai di vaiolo delle scimmie sono qualcosa di cui tutti dovrebbero essere preoccupati». Biden ha aggiunto che le autorità sanitarie americane stanno studiando possibili farmaci e vaccini per contrastare il morbo, che è endemico in Africa centrale e occidentale.

Vaiolo delle scimmie, tre casi confermati in Italia

Focolai di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati (92 casi in tutto) in Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e anche Italia, con tre i casi confermati. I due accertati in seguiti sono correlati al “paziente zero”, un giovane rientrato dalle Canarie. Le tre persone sono ricoverate all’Istituto di malattie infettive Spallanzani: «Situazione da tenere sotto controllo ma nessun allarme», ha fatto sapere l’ospedale romano.

Vaiolo delle scimmie, sintomi e mortalità

Il vaiolo delle scimmie, che di solito ha un periodo di incubazione tra 6 e 13 giorni (ma può arrivare fino a 21), si presenta con febbre, mialgia, stanchezza debilitante, mal di testa e linfoadenopatia, cioè gonfiore delle ghiandole. A tutto questo si accompagna un’eruzione cutanea simile alla varicella, soprattutto su mani, viso e zona dei genitali. La trasmissione del virus può avvenire attraverso goccioline di saliva, contatto con lesioni e liquidi biologici infetti. Finora non è stato registrato nessun caso grave: il vaiolo delle scimmie provoca infatti un malessere che solitamente evolve in maniera positiva, fino a scemare da solo.