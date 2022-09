Vaiolo delle scimmie in Cina: sconsigliato toccare gli stranieri

Il vaiolo delle scimmie è arrivato in Cina. E il Paese della tolleranza zero è rapidamente corso ai ripari. In un post su Weibo (il “Facebook cinese”) l’epidemiologo capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Wu Zunyou, ha sconsigliato il «contatto pelle a pelle con gli stranieri». Il post ha suscitato polemiche, a causa del contenuto ritenuto da molti profondamente razzista.

Il posti pubblicato su Weibo

«Al fine di prevenire possibili infezioni da vaiolo delle scimmie e come parte del nostro stile di vita sano, si raccomanda di 1) non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli stranieri», così recita il post pubblicato dall’epidemiologo. Non c’è solo, ovviamente, il punto 1. Wu Zunyou ha inoltre invitato i suoi connazionali a evitare il contatto pelle a pelle con i viaggiatori tornati dall’estero nelle ultime tre settimane e anche con gli estranei. «È necessario e importante rafforzare il monitoraggio e la prevenzione», ha aggiunto. «È un po’ come quando è iniziata la pandemia, quando alcune persone all’estero hanno evitato per paura i cinesi», ha scritto un utente tracciando un parallelismo con l’ondata di xenofobia nata allo scoppio della pandemia di Coronavirus. I commenti sul post originale sono stati disabilitati dalla piattaforma.

Il soggetto positivo era rientrato dall’estero

Il caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato nel comune sud-occidentale di Chongqing: Un “arrivo internazionale” era in quarantena obbligatoria per il Covid-19, quando il soggetto è risultato positivo al monkeypox. Le autorità locali non hanno fatto sapere se la persona fosse straniera o cinese, ma tanto è bastato per far scrivere a Wu Zunyou il contestato messaggio su Weibo. La Cina ha imposto alcune delle misure Covid più severe al mondo dall’inizio della pandemia: lockdown intermittenti, chiusura delle frontiere, perquisizioni nelle abitazioni dei soggetti positivi, test di massa obbligatori e restrizioni di viaggio.