Vaiolo delle scimmie: il ministero della Salute valuta vaccini e quarantene

Mentre il Covid sembra retrocedere lentamente, si rafforza la posizione di un nuovo virus, quello dell’ormai celebre vaiolo delle scimmie. Negli stati dell’Unione Europea l’ultimo conteggio relativo ai pazienti che sono affetti da questa tipologia di malattia parlava di 68 casi e almeno altri 42 sotto indagini. Dati relativi a due giorni fa e che potrebbero essere in crescita, sebbene le autorità sanitarie europee e mondiali abbiano escluso che si tratti di un’emergenza. Intanto il ministero della Salute sta riflettendo su varie misure. Si parla di vaccini per i sanitari, ma anche di applicare la quarantena in alcuni casi e di bloccare le donazioni di sangue da chi è entrato a contatto con il virus, anche se senza sintomi.

Vaiolo delle scimmie: ipotesi vaccino

Una delle prime norme previste dal governo potrebbe essere legata, quindi, al vaccino contro il cosiddetto monkeypox. Il vaiolo delle scimmie preoccupa perché per la prima volta si è adattato, attaccando l’uomo, e quindi Paesi di tutto il mondo restano in allerta. Nella circolare del ministro della Salute si spiega che si sta valutando la somministrazione di un vaccino per rischia di entrare in contatto con il vaiolo lavorando in ospedale. Questo nonostante la «probabilità di trasmissione dell’infezione agli operatori sanitari che indossino dispositivi di protezione individuale appropriati sia molto bassa». A questo si aggiunge la possibilità di vaccinazione post esposizione, entro i 4 giorni dal contatto.

Cure e quarantene

Nel protocollo del ministero si parla anche di cure e quarantene. La circolare specifica che è prevista «l’adozione di contromisure di tipo farmacologico, inclusi specifici antivirali nell’ambito di protocolli di uso sperimentale o compassionevole, in particolare per coloro che presentano sintomi gravi o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone immunodepresse». E poi l’isolamento: «In specifici contesti ambientali ed epidemiologici, sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l’applicazione di misure quarantenarie».