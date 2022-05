Il Gay Pride di Tenerife e il festival fetish di Anversa: gli esperti indagano sulla diffusione del vaiolo delle scimmie in Europa

Un consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha descritto lo scoppio senza precedenti della rara malattia del vaiolo delle scimmie nei Paesi più sviluppati (Italia compresa) come «un evento casuale», che potrebbe aver avuto origine da comportamenti sessuali a rischio nel corso di due recenti eventi che si sono tenuti in Europa. «Sappiamo che il vaiolo delle scimmie può diffondersi quando c’è uno stretto contatto con le lesioni di un soggetto infetto e rapporti sessuali non protetti potrebbero aver adesso amplificato la trasmissione», ha detto all’Associated Press David Heymann, in passato a capo del dipartimento per le emergenze dell’OMS, indicando come possibile origine dei vari focolai europei due rave a cui hanno partecipato soprattutto uomini gay e bisessuali, che si sono svolti in Spagna e in Belgio, tra l’altro il primo Paese ad aver introdotto la quarantena obbligatoria di 21 giorni per chi risulta positivo al virus.

Vaiolo delle scimmie, i due eventi al centro delle indagini

L’alto funzionario sanitario di Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dichiarato che le autorità spagnole stanno indagando sui possibili collegamenti tra un recente evento del Gay Pride nelle Isole Canarie, che a Maspalomas ha attirato circa 80 mila persone, e un focolaio che ha avuto origine in una sauna gay di Madrid, che è già stata chiusa. Per quanto riguarda il Belgio, invece, le indagini si stanno concentrando sul Darklands Festival, grande evento fetish che si è tenuto recentemente ad Anversa.

Vaiolo delle scimmie e sesso non protetto

Altri esperti però mordono il freno, sottolineando che è difficile stabilire quanto i rapporti sessuali non protetti possano essere davvero causa della diffusione del vaiolo delle scimmie in Europa. E questo al di là dell’orientamento sessuale delle persone coinvolte. «Per natura, l’attività sessuale implica un contatto intimo, che aumenta la probabilità di trasmissione, qualunque sia l’orientamento sessuale di una persona e indipendentemente dalla modalità di trasmissione», ha affermato Mike Skinner, virologo dell’Imperial College di Londra.