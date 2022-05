Vaiolo delle scimmie, in Francia vaccino ai contatti a rischio

In Francia l’Autorità nazionale per la salute ha annunciato una strategia di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie: il programma di immunizzazione è rivolto agli adulti a rischio di esposizione al virus del “monkeypox”, compresi gli operatori sanitari. Al momento sono tre i casi di infezione confermati nel Paese.

Vaiolo delle scimmie, lo schema vaccinale francese

Lo schema vaccinale prevede due dosi o tre per i pazienti immunocompromessi, somministrate a distanza di 28 giorni l’una dall’altra: la prima nei 4 giorni successivi al contatto a rischio, fino a un massimo di 14 giorni. E anche una dose di rischiamo per le persone vaccinate nell’infanzia contro il vaiolo umano: in Francia la vaccinazione antivaiolosa è rimasta obbligatoria fino al 1979.L’Autorità nazionale per la salute ha aggiunto che le raccomandazioni sulla vaccinazione verranno adattate ai dati epidemiologici e clinici che si renderanno disponibili, sottolineando l’importanza di disporre di un sistema di monitoraggio e segnalazione.

Italia, sei casi confermati di vaiolo delle scimmie

Intanto salgono a 6 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. L’ultimo è stato registrato in Lombardia. Cinque i casi accertati dall’Istituto Spallanzani: tre pazienti sono ricoverati a Roma, uno ad Arezzo, un altro ancora è seguito a domicilio nella Capitale. Sono 16 i contatti stretti posti in isolamento. Secondo Massimo Galli, ex direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, non condivide la strategia francese, in quanto il rapporto tra benefici e costi dell’utilizzo di un vaccino anti-vaiolo «in questo momento e per questo virus, è molto aleatorio. Non da non tale da spingere per ora a una scelta di questo genere». Lo ha detto a Sky Tg24, sottolineando l’importanza di dare «un messaggio ottimistico, non sulla base di semplici sensazioni, bensì considerando di che cosa stiamo parlando». Parlando con Adnkronos Salute della diffusione del vaiolo delle scimmie, il virologo Pasquale Ferrante, professore alla Temple University di Philadelphia e direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico Città Studi di Milano, ha detto: «Non credo che la trasmissione sessuale sia la causa predominante. È abbastanza evidente che la fonte principale di infezione sono le famigerate “droplets”».