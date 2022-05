Vaiolo delle scimmie, Bassetti: «Quarantena per infetti e contatti stretti»

«Siamo a oltre 300 casi di vaiolo delle scimmie in oltre 20 Paesi. Nelle prossime ore/giorni arriveremo a migliaia di casi, tanto che credo sia inutile continuare a dare numeri. Subito quarantena per gli infetti e i loro contatti stretti per 21 giorni, come fatto da UK e altri Paesi». Lo ha scritto su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Sono al momento sette i casi confermati in Italia.

Vaiolo delle scimmie, Bassetti: «Se c’è un’infezione ci si deve isolare»

Secondo Bassetti, la quarantena per affrontare la diffusione del vaiolo delle scimmie non è «uno strumento da Medioevo», come sostenuto dal direttore dello Spallanzani Francesco Vaia: «Se c’è un’infezione ci si deve isolare e i contatti stretti devono fare una quarantena. Questo si fa per ogni malattie infettiva trasmissibile attraverso il contatto. E credo che sia giusto farlo anche con il vaiolo delle scimmie», ha detto a Adnkronos Salute. La quarantena, ha aggiunto, «sarà anche stata introdotta nel Medioevo, ma è oggi ancora utile».

«Se Austria, Belgio, Germania e Regno Unito l’hanno fatto, credo che abbiano seguito le indicazioni visto che è un’infezione che ha un tempo di incubazione di 21 giorni», ha continuato Bassetti. «In Italia dobbiamo isolare i casi e i contatti molto stretti. Le persone che hanno dormito nello stesso letto dovrebbero, per 2-3 settimane, rimanere confinate in un ambiente domiciliare. Questo se si vuole limitare la diffusione del virus».

Vaiolo delle scimmie, cosa ha detto il sottosegretario alla Salute Costa

Bassetti lancia l’allarme, mentre frena il sottosegretario alla Salute Costa: «Chi è stato vaccinato contro il vaiolo, circa il 40 per cento della popolazione, ha già una protezione indicativamente dell’85 per cento», ha detto a Rai News 24, aggiungendo che l’Istituto Superiore di Sanità ha a disposizione cinque milioni di dosi di vaccino. «Siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità. Siamo di fronte ad una situazione che deve essere monitorata, ma non a un’emergenza».