Vaiolo delle scimmie, l’Africa denuncia l’insufficienza di vaccini e farmaci rispetto al resto del mondo

Mentre in Europa le autorità sanitarie si sono attivate immediatamente con vaccini e medicinali per debellare il più grande focolaio di vaiolo delle scimmie al di fuori dei confini dell’Africa, alcuni medici hanno colto l’occasione per accendere i riflettori sulle disuguaglianze emerse nella gestione dell’emergenza sanitaria: se, da un lato, infatti, i Paesi del primo mondo hanno avuto immediatamente accesso a una disponibilità di risorse utili a rallentare il contagio, gli africani, che ormai da decenni fanno i conti con la malattia, non hanno sicuramente goduto della stessa attenzione. Esattamente come è accaduto e sta accadendo ancora con la pandemia di Covid.

Come sta reagendo il mondo all’epidemia di vaiolo delle scimmie

Italia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo, Svizzera, Stati Uniti, Israele e Australia hanno registrato, in tutto, 257 casi, la maggior parte dei quali apparentemente legati a rapporti sessuali consumati nel corso di due recenti rave europei. Sul fronte decessi, al momento, la situazione è sotto controllo: la quota è ancora pari a zero. A partire da un quadro generale più o meno stazionario, i governi si sono affrettati a predisporre un programma di immunizzazione da mettere a disposizione dei cittadini (nel caso del Regno Unito, ad esempio, sono state vaccinate 1000 persone a rischio e acquistate oltre 20 mila dosi), valutando anche l’eventuale adozione di antivirali.

It's unlikely the monkeypox outbreak will turn into a pandemic, according to the WHO. Since May 13 at least 257 cases have been confirmed in 23 countries where the virus isn't endemic—mostly Europe & N. America. Of those cases, 14 are in 8 US states https://t.co/6R4jwXM7Il pic.twitter.com/Lxuy9aIcnJ — delthia ricks 🔬 (@DelthiaRicks) May 31, 2022

Neppure le istituzioni hanno perso tempo: l’Ue, infatti, ha avviato le trattative con Bavarian Nordic, l’azienda produttrice dell’unico vaccino disponibile, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per giovedì 2 giugno un meeting eccezionale per accelerare le attività di ricerca. In sostanza, dunque, una serie di misure che continuano a latitare nel continente africano, dove ospedali e strutture, soltanto quest’anno, hanno segnalato un volume di positivi al vaiolo delle scimmie cinque volte maggiore rispetto al resto del mondo.

Cosa succede in Africa

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Africa Centers for Disease Control and Prevention, in Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo e Nigeria, luoghi dove il virus è endemico, si parla di oltre 1400 casi e 63 morti. In più, dai risultati del sequenziamento, non è emerso alcun elemento che faccia pensare a un collegamento con i contagi rintracciati oltre i confini territoriali. Numeri del genere richiederebbero una campagna vaccinale a tappeto e operazioni di prevenzione urgenti ma, nonostante la gravità della situazione non lasci margini a dubbi, tutto continua a tacere. «Al momento, in Nigeria, siamo a corto tanto di dispositivi vaccinali quanto di antivirali», ha spiegato ad AP News la dottoressa Adesola Yinka-Ogunleye, responsabile del gruppo di lavoro che monitora l’avanzamento della malattia, «i pazienti sospettati di averlo contratto vengono isolati e curati in via conservativa, mentre si tiene traccia di tutti i loro contatti diretti».

Disuguaglianze nella distribuzione dei vaccini

Delle poche scorte di vaccino arrivate in Africa, la quasi totalità è stata destinata agli operatori sanitari, seguendo una scala di priorità finalizzata a tenere in piedi la macchina operativa senza rischiare di perderne il motore. Scelta che, ovviamente, non ha consentito di ottenere una copertura funzionale all’immunizzazione di gregge. «Mette davvero a disagio pensare che le risorse vengano impiegate in maniera diversa a seconda della localizzazione dei casi», ha aggiunto il dottor Jimmy Whitworth, docente della London School of Hygiene and Tropical Medicine, «non si può parlare che di fallimento morale quando la cura diventa inaccessibile ai milioni di africani che ne avrebbero davvero bisogno per sopravvivere».

L’OMS dispone di 31 milioni di dosi antivaiolo, conservate nei paesi donatori per una risposta rapida in caso di ricomparsa della malattia, eradicata nel 1980. Eppure, nonostante il vaiolo delle scimmie appartenga alla stessa famiglia e l’efficacia dei sieri sia stata stimata all’85 per cento, non sono mai stati dirottati verso l’Africa centrale o occidentale. «L’organizzazione ha in mente di distribuirli alle nazioni ricche per evitare che il virus diventi endemico. Un approccio del genere sarebbe stato provvidenziale anni fa in Africa, dove ormai tutto è irrecuperabile», ha evidenziato il virologo nigeriano Oyewale Tomori. Nel frattempo, un team di ricercatori americani ha richiamato l’attenzione dei vertici sulla possibilità di adoperare l’antivirale tecovirimat nella lotta contro la malattia, un farmaco che, seppur già utilizzato in area britannica dal 2018 al 2021, è ancora in attesa di approvazione normativa.

Guidelines on the use of Imvanex for post and pre exposure prophylaxis for Monkeypox https://t.co/9aMjFTWGhc — Susan Hopkins (@SMHopkins) May 30, 2022

Se gli investimenti arrivano solo quando si ammalano i ricchi

Quello che, in generale, ha scatenato maggiormente l’indignazione di tanti dottori è il fatto che, nel tempo, molte malattie abbiano attirato investimenti e interventi solo dopo aver infettato le popolazioni dei paesi ricchi. Un refrain notato con l’ebola e rivisto con il vaiolo delle scimmie. «Spero che tutto questo movimento possa aiutare ad affrontare ovunque il problema in maniera più seria», ha concluso Jay Chudy, originario dello stato nigeriano di Enugu e, dal 2017, impegnato a segnalare casi di monkeypox, «dato il riscontro mediatico, la gente potrebbe pensare che i nuovi contagi siano più pericolosi e mortali di quelli con cui conviviamo qui e invece non è affatto così. Ora tutti pensano a come sconfiggerlo ma solo perché non riguarda più una parte di mondo. Non è più solo un problema degli africani».