Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani è «pronto a partire con i vaccini»

Anche l’Italia è pronta a dare il via alla campagna vaccinale contro il vaiolo delle scimmie. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che si comincerà dallo Spallanzani e che manca soltanto il via libera del ministero con le modalità di reclutamento. I criteri di definizione della platea a cui rivolgersi restano fondamentali, anche perché la vaccinazione sarà divisa in due parti. Dopo la prima dose, infatti, dovranno passare dai 2 ai 3 mesi per ricevere il richiamo. Intanto in Italia ci sono 505 casi, 26 in più rispetto alla rilevazione di 4 giorni fa.

D’Amato: «Pronti a partire»

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha dichiarato che presto «allo Spallanzani pronti a partire con il vaccino del vaiolo per monkeypox. Attendiamo dal ministero le modalità di reclutamento». A spiegarlo è anche il direttore dell’ospedale romano, Francesco Vaia: «Lo Spallanzani ha offerto la propria disponibilità ad essere centro regionale di riferimento per la vaccinazione per il Monkeypox. Abbiamo offerto, inoltre, la nostra expertise, anche con il contributo delle associazioni, per una corretta campagna di informazione. Attendiamo le linee guida ministeriali alle quali stiamo collaborando».

In Italia 505 casi di vaiolo delle scimmie

Sono aumentati i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni, il ministero della Salute ha inserito nel bollettino 505 casi, 26 in più. Tra questi, sono 149 i casi collegati a viaggi all’estero, con un’età media di 37 anni. L’età dei più giovani è di circa 20 anni, dei più grandi 70-71. A differenza del precedente report, inoltre, tra i casi si registrano anche 4 donne: prima erano soltanto uomini. La regione con i numeri più alti è la Lombardia, che ne ha segnalati 232. Poi a seguire c’è proprio il Lazio con 104, oltre a Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, rispettivamente con 57, 33, 18 e 17 casi. Senza alcun caso, invece, soltanto cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.