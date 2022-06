Vaiolo delle scimmie: in una settimana casi aumentati del 62 per cento

I casi di mokeypox, il vaiolo delle scimmie, hanno subito un rialzo del 62 per cento in una sola settimana secondo l’ultima rilevazione, datata 22 giugno 2022. A dirlo è stata l’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha diffuso il report in cui si analizza la diffusione della malattia. Grande attenzione in tutto il mondo verso il virus, che però ad oggi continua a non rappresentare un’emergenza. L’Europa resta l’epicentro dell’epidemia, con l’86 per cento dei casi totali, concentrati soprattutto nei paesi del Regno Unito e in Spagna, Germania e Portogallo.

Oms: il monkeypox cresciuto del 62 per cento in sette giorni

L’aumento in una sola settimana, dal 15 al 22 giugno, è netto. L’Oms ha diffuso un report in cui si parla di 2.103 contagiati nel primo caso e 3.413 nel secondo. L’aumento è stato del 62 per cento e pur restando pochi i positivi al vaiolo delle scimmie non è una statistica che va sottovalutata. In Europa si contano 2.933 casi sulle 3.413 infezioni totali. Sono 524 nel Regno Unito, dove si sono riscontrate le prime positività. Alto il numero anche in Spagna, con 313 contagiati, davanti a Germania con 263, Portogallo con 241, Francia con 125, Olanda con 80 e Italia con 68. Numeri che però, secondo le autorità sanitarie, potrebbero essere inferiori alla realtà.

L’Oms e i motivi della diffusione

L’Organizzazione mondiale della sanità ha tentato di capire quale sia la causa di una diffusione tanto grande del vaiolo delle scimmie, senza successo. Alla base dell’alto numero dei contagi, però, c’è sicuramente la mancata attenzione ai primi sintomi. Non riconoscendo la malattia in tempo si favorisce, quindi, la diffusione. L’Oms, inoltre, non esclude una «più ampia diffusione nei gruppi vulnerabili». Ciò nonostante non si parla ancora di emergenza di livello internazionale. Le autorità globali hanno invitato a intensificare gli «sforzi nella risposta». In Italia, intanto, si sale a quota 68 casi. Gli ultimi due sono stati riscontrati a Padova, dopo viaggi da Londra e Madrid.