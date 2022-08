Vaiolo delle scimmie, al via la vaccinazione allo Spallanzani

«200 richieste sono già in appuntamento per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie a partire da oggi». È questo l’annuncio dell’Inmi Spallanzani, che prospetta un grande successo per la campagna vaccinale che dona protezione contro il virus.

Vaiolo delle scimmie: al via la vaccinazione

Oggi, lunedì 8 agosto, è partita presso l’Istituto la campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie. Con una nota, la struttura ha fatto trapelare i primi dati in merito alla campagna: «In questi 2 giorni sono già pervenute oltre 600 richieste di prenotazione spontanee e circa 200 sono già in appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi». Gli specialisti dello Spallanzani hanno poi aggiunto che: «Grazie all’immediata risposta organizzativa della Regione Lazio e della rete sanitaria e associativa regionale, dopo nemmeno 3 mesi dalla segnalazione dei primi casi in Italia inizia una nuova fase di lotta e contrasto a questa epidemia, che l’Oms ha dal 23 luglio 2022 classificato emergenza sanitaria globale”.

Secondo il piano del Ministero della salute, alla regione Lazio sono state consegnate 1.200 dosi. Gli esperti dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive hanno fatto chiarezza in merito a chi dovrebbe ricevere la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie: «La vaccinazione non ha carattere di massa, ma è diretta alle persone a maggior rischio di infezione da Monkeypox virus, come le persone omosessuali, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm), che rientrino in una serie di criteri di rischio, e il personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus. Il vaccino è l’Jynneos (Mva-Bn), vaccino antivaioloso basato su virus vaccinico vivo, Ankara modificato, non replicante, approvato da Ema per la profilassi del vaiolo delle scimmie».

Le parole del direttore dello Spallanzani

Anche il direttore dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia ha commentato il grande avvio della vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie: «Sono iniziate questa mattina da noi allo Spallanzani le prime vaccinazioni per il vaiolo delle scimmie alle categorie a rischio così come dettato dal ministero della Salute. Vi è stata una grande partecipazione e questo significa che la gente ha compreso la validità dello strumento vaccino. Ribadiamo: non è una malattia grave, ma è meglio che si possa chiudere subito questa partita per far sì che non si possa estendere al resto della popolazione».