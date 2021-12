Novavax è stato approvato dall’Ema

Vaccino Novavax, arriva l’ok dell’Ema. L’Agenzia europea del farmaco ha dato oggi 20 dicembre il via libera al commercio in Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid prodotto dall’americana Novavax. Si tratta del quinto vaccino contro il Sars-Cov-2 autorizzato in Europa. Secondo gli studi, l’efficacia del nuovo farmaco si aggira sul 90 per cento contro l’infezione come gli altri prodotti in circolazione. Ancora non sono disponibili dati sull’efficacia contro la variante Omicron.

Perché Novavax può convincere gli indecisi

«Si tratta di un vaccino tradizionale costituito dalla proteina e non dall’mRna che la codifica», ha spiegato Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Agenzia europea, alla Stampa. «Si inietta solo la proteina dunque, una cosa che si fa da 30 anni, e quando l’organismo la riconosce si scatena una risposta anticorpale. La proteina inoltre si introduce con un adiuvante che facilita la risposta del sistema immunitario». La proteina in questione è la spike del virus, «che infetta le nostre cellule e che l’organismo deve imparare a riconoscere». I vaccini a mRna «hanno una sequenza di acidi nucleici che codifica la proteina per riprodurla nell’organismo. In questo caso invece si salta un passaggio». E «per chi immotivatamente ha paura può rappresentare una rassicurazione».

Novavax, efficacia intorno al 90 per cento contro l’infezione

L’efficacia del vaccino Novavax si attesta intorno al 90 per cento contro l’infezione come gli altri vaccini. Il farmaco, inoltre, «è stato testato sulle varianti risultando efficace», ha spiegato Genazzani. «Su Omicron come per gli altri vaccini si attendono nuovi dati per fine anno, ma plausibilmente sarà efficace anche in questo caso al pari degli altri con la terza dose». Ipotizzabile che serva dunque anche in questo caso una dose booster. Dopo il via libera dell’Ema, l’Aifa – l’agenzia italiana del farmaco – «si adopererà per approvarlo in Italia prima di Natale. L’Europa ne ha comprate 200 milioni di dosi, che potrebbero essere distribuite subito dopo. Potrebbe essere proposto in particolare agli incerti, dunque soprattutto per le prime dosi».

Verso l’approvazione anche il vaccino francese Vla2001

Verso l’approvazione anche il vaccino Vla2001 della francese Valneva, che come spiega Genazzani «dovrebbe arrivare a metà 2022, il processo di valutazione è appena cominciato. Si tratta di un vaccino ancora più classico di Nuvaxovid, a virus inattivato, con risultati simili agli altri».

