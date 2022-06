Vaccino Covid quarta dose: cosa succederà a settembre

Quali sono i piani del governo rispetto alla quarta dose del vaccino anti Covid? Cosa accadrà a settembre? Al momento, le voci si dividono. Il virologo Fabrizio Pregliasco avanza l’ipotesi di una vaccinazione bivalente alla fine dell’estate. Mentre per il medico Franco Locatelli è ancora troppo presto per fare previsioni.

Vaccino anti Covid, quarta dose a settembre?

“In Portogallo c’è la variante Omicron 5” del Covid-19, “che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre: più contagiosa, ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno“. Ha detto così il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

La sottovariante potrebbe diventare dominante in autunno, e, ha sottolineato l’esperto, in ogni caso si assisterà ad un rialzo dei casi. “Monitoriamo la situazione intanto e ricordiamoci che questo virus è con noi“, ha detto Pregliasco. Quanto alla possibilità di una quarta dose di vaccino in autunno, il virologo ha sottolineato che “da settembre ci potrebbe essere una vaccinazione bivalente, con il Covid di Wuhan e la variante“. Locatelli: “Non è detto che tutti faremo la quarta dose”

Nel frattempo, secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, è troppo presto per fare previsioni. “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”, ha detto il medico a Live In di SkyTg24.