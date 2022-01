Vaccino anti-Covid, segnalati effetti collaterali anche con il placebo

Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati al vaccino anti-Covid possono essere attribuiti al cosiddetto “nocebo”, ovvero la versione negativa dell’effetto placebo. È quanto emerge da uno studio effettuato negli Stati Uniti, che ha analizzato i dati relativi a 12 trial clinici. I ricercatori hanno evidenziato che l’effetto nocebo è stato responsabile del 76 per cento delle comuni reazioni avverse segnalate dopo la prima dose e di quasi il 52 per cento di quelle registrate dopo la seconda dose.

Effetto nocebo, il “vaccino” era una soluzione salina

In ogni trial, a chi ha ricevuto il placebo è stata somministrata una soluzione salina al posto del vaccino. Ebbene più del 35 per cento delle persone “finte vaccinate” ha lamentato stanchezza e mal di testa, che sono le reazioni avverse più comuni dopo un’iniezione, come riportato sui bugiardini. Il 16 per cento circa riferito di dolore, arrossamento e gonfiore nel punto dell’iniezione. Insomma, la ricerca effettuata negli States potrebbe indurre a pensare che che le informazioni sugli effetti collaterali possano spingere le persone a valutare in maniera errata le proprie condizioni, oppure ad attribuire erroneamente disturbi comuni al vaccino. Che, appunto, in realtà era una soluzione salina.

Effetto nocebo, lo studio è stato realizzato a Boston

Un placebo è una preparazione farmaceutica a base di sostanza inerte, che viene somministrata soprattutto per gli effetti psicologici positivi di autosuggestione che può avere sul paziente. Il nocebo (o meglio effetto nocebo) è il suo contrario: si tratta della risposta patologica dell’organismo umano in alcuni soggetti particolarmente suggestionabili che, temendo l’insorgere di un sintomo, ne favoriscono la comparsa. Questo si osserva anche in seguito alla somministrazione di un farmaco che prevede effetti collaterali, pur trattandosi di un placebo: insomma, la paura di soffrire scatena un meccanismo ansioso che fa sentire ancora più intensamente il dolore. Questo studio sull’effetto nocebo è stato realizzato dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network Open.