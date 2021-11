Vaccino per bambini, entro Natale parte la campagna pediatrica 5-11 anni

C’è una data per l’avvio della campagna vaccinale pediatrica. A partire dal 23 dicembre – giorno più giorno meno – anche i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni potranno essere vaccinati. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, nel corso di un’intervista televisiva nella quale ha precisato la data di avvio della campagna per i bambini: «Sarà il 23 di dicembre, poi magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo. Semplicemente perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose per la fascia di età 5-11 anni è di un terzo, 10 microgrammi, rispetto alla dose per l’adulto. Si è proprio voluto evitare il prelievo dalle fiale degli adulti, perché avrebbe creato situazioni in qualche modo aleatorie, per questo si è preferito aspettare la disponibilità di formulazioni pediatriche».

Vaccino per bambini fondamentale contro la minaccia Omicron

Secondo Locatelli mai come oggi, a causa della preoccupazione legata alla variante Omicron, è imprescindibile vaccinare anche i più piccoli. La variante Omicron, ha detto il medico «rapida nella diffusione, ma non sappiamo se sia capace di provocare una malattia grave. Il vaccino, ora più che mai, resta fondamentale, unito all’uso della mascherina».

Omicron, sottolinea l’oncologo, «ha un elevato numero di mutazioni (oltre trenta). È stata identificata per la prima volta in Botswana all’inizio di novembre e poi trovata in tutti e 77 i campioni analizzati dalla provincia Gauteng del Sudafrica, tra il 12 e il 20 novembre scorsi», spiega intervistato dal Corriere della Sera. «Non è chiaro ad oggi se questo ceppo avrà maggior capacità di provocare malattia grave. Ma l’attenzione deve essere mantenuta al livello più elevato», sostiene.

Vaccino per bambini serve a garantire loro una vita normale

Per questo il pediatra ritiene che anche ai bambini debba «essere offerta la vaccinazione per tutelare la loro salute, per favorire la loro frequenza scolastica e per tutelare le attività sociali, ludiche e ricreative, la cui deprivazione ha un impatto negativo sullo sviluppo. I vaccini pediatrici saranno disponibili qualche giorno prima di Natale e si procederà con un dosaggio che è pari a un terzo rispetto a quello degli adulti somministrando due dosi a distanza di 3 settimane». Per Locatelli « il momento è delicato e l’invito, ancora una volta, è per chi non si è mai vaccinato, di non avere indugi e per chi, invece, vaccinato lo è già a procedere con la terza dose».