Vaccino anti-Covid, boom di prime dosi

L’obbligo vaccinale imposto agli over 50, che dovranno in ogni caso esibire il Super Green Pass sul luogo di lavoro. E, forse, anche il timore dovuto al rialzo di contagi, ricoveri e decessi. Fatto sta che nella giornata di ieri in tutta Italia sono state somministrate 68.990 prime dosi di vaccino anti-Covid. Si tratta del dato più alto dal 15 ottobre, giorno in cui erano state fatte 71.033. Due giorni fa, il livello di prime iniezioni era stato ancora elevato (66.565), un valore del 60 per cento superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente.

Vaccino, quanti no vax ci sono tra gli over 50

«Nella popolazione over 50 per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale ci sono oltre 2milioni e 200 mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e al 60 per cento delle morti», ha dichiarato l’immunologo Sergio Arbrignani a Radio 24. «Negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati. Nei prossimi 30 giorni, stando ai ritmi attuali, avremo 2.500 morti tra i no vax, morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco».

Vaccino, 5 milioni di over 12 sono ancora senza

Complessivamente, sono ancora oltre 5 milioni gli over 12 senza vaccino in Italia. A questi si aggiungono i bambini nella fascia di età 5-11 anni, incluso nella platea vaccinale ma per i quali i genitori si stanno ancora muovendo un po’ a rilento. Proprio a causa della bassa copertura tra i più piccoli, nelle scuole è entrata in vigore la regola dell’1-2-3, che stabilisce quando le classi devono andare in quarantena e ricorrere alla didattica a distanza. Il rientro stesso in classe dopo le vacanze natalizie è al momento un caso: «Sono d’accordo con la decisione presa dal governo, in un paese in cui i bambini possono andare al cinema, al ristorante e nei bar sarebbe per me incomprensibile chiudere la scuola. Sicuramente bisognerà monitorare la situazione ma è un rischio da prendere nel momento in cui tutto è aperto», ha detto Arbrignani.

Vaccino, le dichiarazioni di Figliuolo

«Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell’anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive. Ciò significa che la barriere dei vaccini ha funzionato: nei 120 giorni la barriera tiene molto», ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, a Mezz’ora in più su Rai3. «Abbiamo numeri che ci pongono ai primissimi posti in Europa. Anche le prime dosi sono in aumento: toccate 70 mila al giorno, 15 mila per gli over 50. Abbiamo fatto le scorte, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi»

Vaccino, l’hub di Sesto San Giovanni aperto anche di notte

Intanto, per venire incontro ai cittadini che finalmente si sono decisi, per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, spiegando che la sperimentazione sarà avviata «anche per agevolare la nuova categoria che ha l’obbligo di vaccinazione, ossia quella gli over 50».