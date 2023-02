Uk, entro il 2023 via ai test su larga scala dei vaccini contro il cancro

Il governo del Regno Unito è pronto a dare il proprio via libera alla sperimentazione dei vaccini contro diverse forme di cancro. I test inizieranno da settembre 2023 e saranno su vasta scala, grazie alla collaborazione con la società tedesca BioNTech. Coinvolgerà fino a 10 mila persone che saranno inserite in studi clinici volti a valutare l’impatto di immunoterapie a base mRna con cui trattare i tumori. A confermarlo sono stati sia il governo sia l’azienda stessa.

BioNTech: «Accelerare la ricerca»

Sarà il servizio sanitario nazionale, insieme a Genomics England, a gestire il progetto. BioNTech spiega che «l’obiettivo è accelerare la ricerca su questo fronte, cogliendo le lezioni della pandemia di Covid-19». Un terzo dei candidati al progetto dei vaccini mRna è già in sperimentazione nel Regno Unito e utilizza una combinazione fissa di antigeni associati al tumore. Nature online spiega che «tra questi BNT111 per il melanoma avanzato, BNT112 per il cancro alla prostata e BNT113 per i tumori della testa e del collo e altre neoplasie». L’accordo tra BioNTech e il governo britannico porterà anche alla creazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Cambridge e di un ufficio a Londra, con almeno 70 ricercatori.

L’azienda punta a vaccini personalizzati in 6 settimane

Secondo quanto sottolineano i vertici di BioNTech, grazie all’innovazione degli ultimi anni, al passo in avanti determinato dalla creazione dei vaccini durante la pandemia e dalle possibilità create dalle nuove tecnologie, è possibile creare vaccini personalizzati per il cancro in 4 o 6 settimane. Prima, spiegano, servivano dai 3 ai 6 mesi. L’obiettivo finale è quindi quello di far diventare queste terapie centrali nel trattamento dei pazienti colpiti da neoplasie. I test di fine 2023 saranno un grande banco di prova della tecnologia mRna e potrebbero portare a una nuova frontiera della lotta ai tumori.

Il ministro Steve Barclay: «Nuove terapie anche per prevenire la ricomparsa»

Soddisfatto il ministro della Sanità britannico, Steve Barclay: «I nostri pazienti saranno tra i primi a poter partecipare a studi e sperimentazioni per cure mirate, personalizzate e precise con nuove terapie sia per curare il cancro sia per prevenirne la ricomparsa».