Vaccini, Oms: in Africa servono 150 milioni di dosi al giorno

Il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid in Africa deve aumentare di oltre sette volte fino a circa 150 milioni di dosi al mese in media per raggiungere l’obiettivo globale di vaccinare il 70% della popolazione di ogni Paese. Lo ha affermato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Africa.

Solo il 4% della popolazione africana è vaccinata

«Allo stato attuale, una persona su tre a livello globale è completamente vaccinata contro il Covid-19, ma in Africa si scende a una su 25», ha affermato Benido Impouma di Oms Africa in un briefing. Impouma ha parlato dopo il vertice virtuale volto ad aumentare i tassi di vaccinazione globale contro il Covid in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato a donare 500 milioni di dosi in più del vaccino Pfizer alle nazioni in via di sviluppo dal prossimo anno.

Gravi ritardi nella distribuzione

Le consegne di Covax stanno ancora arrivando nei Paesi africani – con quattro milioni di dosi distribuite la scorsa settimana – ma è preoccupante che solo un terzo delle dosi promesse entro la fine del 2021 sia giunto a destinazione, ha sottolineato.